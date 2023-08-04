娛圈單打︱女星潮食胎盤　聽到都打冷震

網民最愛女神孫慧雪第二個B仔出世，母子平安，B仔趣致，獲得全網祝福。正在坐月的她，自爆正服食自家胎盤製成的粉紅色藥丸補身，仲話同Barbie一樣色添。講得輕描淡寫，但消息一出，隨即震驚萬千網民。

What！乜家陣潮興食自己胎盤嘅咩？當真又上一課，難怪網民感到驚訝。提起胎盤，第一時間當然想起血肉模糊一片，又腥又潺，點擺得落口？錯！原來現在製作胎盤進補已很現代化。阿雪解釋，入院生B當日已向院方表明「留胎盤」，然後將預先準備的雪藏箱交給姑娘，待生產完畢，即通知專人去醫院收回胎盤，代為清潔蒸乾再製成藥粉，仲話外國好流行。

人類胎盤即是中藥紫河車，剛娩出時為紅色，稍為放置後轉紫色，因而得名，有益氣養血、補腎益精之效。唔止阿雪潮食自家胎盤，台灣半唐番藝人班傑，在太太誕女後甚至親自烹煮太太胎盤，讓太太補身，形容胎盤外貌像鴨血，吃下去有黏土口感，沒有腥味，仲直認「第一次食人肉」，都咪話唔打冷震。

講到呢度，不禁令人諗起楊千嬅主演的經典恐怖片《三更2之餃子》。劇情講述千嬅飾演的過氣中年女星，不惜代價吃死胎製成的餃子回春。千嬅一臉木然將人肉餃子逐口逐口吞下肚裏，配上「索索聲」的音效，加上陰冷燈光，真箇令人不寒而慄。

今回女星潮食胎盤，係咪堅可補身冇人知，但製成粉紅色藥丸，起碼冇咁恐怖，都算係與時並進。中國人信奉以形補形，唔知以後會唔會有更駭人嘅進補「食材」出現呢？