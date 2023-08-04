貼上單親標籤飽受欺凌　童星孖妹赴韓讀出道班　背後有洋葱！

【特約報道】在《ERROR自救TV》中唱贏193；飾演病童，連場喊戲，真情流露，網民喊住like；童星孖妹Jaybo及Jaybie，轉眼間已是14歲的美少女。得「AceTalent演藝大獎 」後，獲韓國YSGroupKr社長Yong Heo安排下，到韓國體驗短期K-Pop訓練班，過人的跳唱天份，引起韓國傳媒及娛樂公司注意，孖妹決定到韓國，入讀Yong Heo度身訂造、維期一年的「出道班」，接受BTS及Blackpink等韓團御用名師的指導。14歲在香港土生土長的童星攻韓，當然成熱話，原來，也是孖妹甚至其母的人生新篇章。

初跟孖妹見面，驚訝她們有禮成熟的舉止，不像是入世未深的少女，相處久了，才慢慢流露躍動的童真。問孖妹最滿意對方甚麼，她們異口同聲說：「個樣！」心靈相通？No la！Jaybie鬼馬親解：「因為家姐似我，我滿意佢個樣，即係代表我都滿意自己個樣！」豆蔻年華，天資聰敏，能歌善舞，在國際學校讀書的孖妹，想必廣受師生喜愛，然而孖妹的異常成熟，原來背後有洋葱！

被忽視，也會感到疼痛，更何況被欺凌？自小跟外婆及媽媽生活的孖妹，讀小學時常被同學仔問：「爸爸去哪兒？」媽媽說爸爸去公幹，孖妹如是說，滿足不了小學雞的好奇心，更以此作笑柄：「你冇爸爸㗎？」今時今日，單親家庭已非新鮮事，成為小學雞的嬉笑話題尚可理解，怎料更是家長的議論焦點，尤其孖妹和媽媽參加學校的親子活動，總被指指點點。即使像其他小朋友一樣，玩TikTok拍跳唱短片自娛自樂，雖吸逾800個Like，但沒有半點喜悅，因附帶一堆不堪入目的留言。

欺凌如瘟疫，同儕效應，同學仔逐漸疏遠，孖妹被孤立，常被圍攻譏笑，默默承受，就連學校活動也不敢參加。眼看女兒長期飽受欺凌，媽媽安排轉讀國際學校，一心以為學校環境會較開明，更以「寶」、「貝」作為她們的新名字，寓意這對心肝寶貝，有新天新地新開始，然而轉校後情況未如理想，單親，像是洪水猛獸的標籤。

猶幸三母女濃情化不開，是親人也是知己，無所不談，惟有次兩姐妹吵得面紅耳熱，媽媽氣得返房喘息，未幾吵罵聲停止，始見孖妹內疚的主動下跪，她們深知姐妹不和，最難過的，是懷胎十月的媽媽。而外婆的支持及愛護，更令孖妹從未感到缺失，外婆手中線，孫女身上衣，孖妹的舞衣都是外婆一針一線縫改。孖妹日夜出雙入對，媽媽也想分開她們，各有房間，訓練獨立生活，然而她們總會偷偷地一起睡，或許白天為逃避欺凌，習慣啟動互相保護的機制，嗅着對方的氣息，才有安全感，睡得香甜安穩。

放下香港的生意、陪到韓國的孖妹媽媽，和女兒暫時離開土生土長的香港，只有一個期盼：「去韓國也會繼續學業，讀出道班，不是決意一心入娛樂圈，正如有些孩子鋼琴造詣不錯，被父母送到外地的音樂學院深造，我也一樣，是支持她們發展興趣，加上機會難得。將來是否出道不重要，反正將來的路，我也會陪她們走。她們在韓國這段日子建立新生活，快樂成長，身心健康，才是我最大的期盼。」

我也期盼孖妹他日能以港人身份在韓國成功出道，但更希望，所有受欺凌的單親孩子，也能勇敢闖出一片天!

秀智姐姐

【秀智姐姐，走遍香港韓國每個角落，港韓最新生活、文化、娛樂八卦、美容扮靚、時裝、飲食資訊，無一不曉，私心推薦，開心分享！】