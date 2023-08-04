無懼炎夏玩餐飽　多元活動「低溫處理」

轉眼又到周末，雖然小朋友放緊暑假，但身為社畜的大人都只有短短的兩日假期，當然要玩餐飽啦。不過夏日炎炎最好梗係留喺室內地方啦，其實無論是想靚靚打下卡或是另類探索野外生態都有得揀，安在室內已經可以滿Fun。

【映照多彩夢幻之境】

走在路上，若抬頭即可見到藍天白雲或一輪明月彷彿心情馬上就可以變好，其實生活中的小確幸又豈止這些。由即日至9月3日ELEMENTS圓方與本地多元化建築設計工作室Afloat Studio合作，除了於ELEMENTS圓方金區一樓設置既矚目又色彩繽紛的 「Colour Symphony」夏日藝術裝置外，商場各區都放置了運用玻璃光線折射的藝術裝置，更特意選取了能代表各區的顏色，並拼湊出獨有的夏日光譜，等待大家去發掘。另外，設計師更把24小時的色彩濃縮於火區的一條長走廊，打造夏日期間限定打卡點，來者可跟隨光影一步步追光，感受多重的色彩效果。在把場內打造成多彩的夢幻之境外，闊別三年的香港兒童國際電影節 「KIFF 嘉年華」亦正式回歸，並連同Lala Woodland同時進駐商場水區，把嘉年華變身森林遊樂場。場內有多個生動有趣的打卡場景、迷你森林電影院（8月7日至9月3日）、工作坊（逢星期六、日）、巡遊與表演（ 逢星期日）等，節日超豐富。

【室內野外生態學堂】

今個仲夏想探索野外生態都可以有更「低溫」的方法，事關西寶城由即日至9月3日期間把中庭打造成野外生態學堂，引入50款香港常見野生動植物，採用環保物料搭建野外景色的Go Wild Safari本地野外生態學堂由以環保卡板搭建的3.5米高的巨型貓頭鷹園長、有多款仿真立體野生動物模型和以布料搭建出6呎高的密林的熱帶叢林區，以及展出超過10款大熱多肉植物盆栽及有超過20款常見植物及昆蟲模型的特色天幕溫室組成，讓大家邊玩邊了解自然生態。商場內另設Go Wild Safari打卡角落，可與多款主體動植物模型合照，恍如置身野外叢林之中。除了參觀外，場內亦安排了豐富的大自然體驗，包括於指定時段及日子設有的Safari探索之旅（尋找仿真動物模型任務）、動物全接觸學堂（憑消費親身接觸野生動物）、純手工DIY工作坊等，真係「好學」又好玩呀。