姜濤謝安琪拖手合唱怕醜到甩嘴　冧爆面紅硬晒鈦

男圑MIRROR「人氣王」姜濤假亞博展開一連4場首次個人演唱會，尋晚（3日）第二場佢邀請謝安琪（Kay）與張繼聰做嘉賓，不過佢就唔夠「厚度」，因為姜濤先同謝安琪手拖手合唱《戀愛達人》，此歌原唱者係羅志祥及小S，姜濤全程硬晒鈦唔識郁，成塊面紅晒兼狂傻笑甩嘴，怕醜程度爆晒燈！

謝安琪表示收到姜濤邀請時非常開心，更指姜濤綵排時直頭唔敢正望佢，姜濤聞言後即再次面紅︰「因為阿聰（張繼聰）喺隔籬，但我真係好鍾意你！」點知張繼聰隨即升上舞台，更怒啤姜濤戲稱︰「喂！呢個女人邊個嚟？我哋之間點可以有第3個人喺度！佢嚟拖你手，又唔畀飛我，就叫我升上嚟睇你哋拖手！」全場起哄，姜濤就尷尬狂笑︰「我唔知佢咁出嚟！好多謝你哋嚟做嘉賓！」

謝安琪之後又表示唔太明白為何邀請自己做嘉賓，同時又請阿聰：「佢先頭唱歌又唔望我，我都唔係好明！」姜濤表示一直很想邀請二人，因為《叱咤》之後，他沉寂數月期間，得張繼聰前輩鼓勵，阿聰聞言即謂︰「唔好講到咁生疏啦！張繼聰前輩！搞到我八十幾歲咁！」姜濤續表示謝意︰「聰哥當時畀好多鼓勵，好開心佢幫咗我好多！」阿聰指大家眼中，姜濤係有才華嘅表演者，打波又勁，不過喺佢自己眼中，姜濤就係一個勤力又善良嘅人，心地好好：「佢仲係一個好年青的人，但佢面對同承受嘅壓力唔係咁多人明白，所以我哋係好愛錫佢同擔心佢，我永遠都好關心你心理！」此時Kay插咀說︰「生理就唔使啦！」阿聰答︰「佢fit啦！你好好望住台下啲人，你第日望手機，見到有人留言攻擊你，唔好為咗一個你見唔到嘅人唔開心，你要記住在場呢啲人！」

Kay亦指自己心痛姜濤對自我要求很高，又重提當年二人一齊彈琴嘅表演：「嗰年我哮喘，食藥食到手都震晒，姜濤好好，嗰時又唔識佢，但佢好配合演出，本來由合唱變成加入彈鋼琴部分，之後因為佢唔識彈琴，於是設計咗少少幾好玩、對佢唔識彈琴都彈到嘅，但佢都係要返去練習嘅。本身首歌係一人唱一半，佢又要唱晒成首，嗰隻仲要係我當時嘅新歌，佢好努力去記晒，我真係好感激佢！一個咁重要演出，係佢幫咗我！」及後阿聰再獻唱《半江紅》。