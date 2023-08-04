韓星也瘋狂！全智賢孖老公排隊拎簽名　GD釜山睇波

向來作風低調的韓國41歲靚媽全智賢，除了拍劇及出席活動外，極少露面。但她近日便被拍得在企業家老公崔俊赫陪同下，現身球場追星，更因成功問偶像拎到簽名波衫而相當興奮。兩口子日前現身首爾世界盃競技場觀看熱身賽，全智賢變身小粉絲，在賽事結束後，跟其他球迷一樣，排隊找英國超級足球聯賽曼城隊的挪威神鋒艾寧夏蘭特（Erling Haaland）索取簽名，老公在旁守候。曼城隊的官方頻道昨日公開這段以「THANK YOU SEOUL」為主題的短片，紀錄球隊日前訪韓出賽的花絮。

戴帽及墨鏡的全智賢排隊等候夏蘭特為自己簽名的一刻，興奮得大嗌「Thank you。」當她發現被攝入鏡頭後，即靦腆表示：「被拍到了！」並趕緊用簽名波衫遮臉，崔俊赫則在旁守候，眼神充滿愛意。影片曝光後，不少網民大讚「女神好可愛」、「兩夫妻勁甜蜜」。至於剛認戀男星安普賢的女團BLACK PINK成員Jisoo，日前亦在社交網晒與夏蘭特（Erling Haaland)的合照，並獲對方送出球衣。

另外，歐洲勁旅巴黎聖日耳門(PSG)昨午（3日）轉戰韓國釜山，硬撼韓職勁旅全北汽車，吸引不少韓星熱捧。韓團Big Bang隊長G-Dragon（GD）亦被拍得現身觀眾席，而女星鄭有美與孫娜恩亦有捧場。