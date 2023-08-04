樂聚維港嘉年華最後一周　壓軸水上音樂會投入電音狂熱

由香港旅遊發展局（旅發局）主辦的「樂聚維港嘉年華」，經過一連數個周六日在灣仔海濱的精彩表演，受到不少市民旅客歡迎。來到最後一星期，迎來多個壓軸節目，8月5日及6日的「維港水上音樂會」，會以「電音狂熱」為主題，當中8月5日除了有香港代表DJ Jaxi和DJ Jo D外，還有專注於電子舞曲和嘻哈音樂的泰國新星TYTAN，以及融合了多種音樂風格的南韓歌手Reddy。至於8月6日演出者包括香港的DJ Nelmuntz和DJ Darka、台灣的Karencici和柯棨棋，當然唔少得壓軸的香港新生代音樂人Tyson Yoshi。

DJ Jo D表示：「大會安排不同DJ演出，每位DJ的Style都略有不同。自己鍾意Electro音樂，速度比較快和Funky，希望透過今次活動，提升大家對電子音樂的興趣。」另一位DJ Jaxi則十分期待活動演出：「因為今次個舞台位於海中央，以往這類型活動較少有DJ出席。我會帶來源自非洲的Afro House音樂類型，適合現場觀眾一齊跳舞，希望能帶給各位歡樂。」

除了「維港水上音樂會」之外，嘉年華亦有多個不能錯過的節目，首位當然是期間限定的「幻彩詠香江」水上煙火特效，最後兩場的水上煙火準時在晚上八時上演，大家如果想拍到一開始出現的「HK」煙火特效，記得要提早準備好相機等待；最後3分鐘是另一高潮所在，記得要留意到最後！

至於灣仔海濱一帶有不同地方特色的「街頭表演」，今個星期有來自悉尼和墨爾本的Seagulls，海鷗們會不時擺出趣怪姿勢；國際級雜技藝人Andy Comics融入雜耍、魔術、花式單輪車等精彩絕倫的馬戲表演；Venetian LED Stilt Walker & Juggler高蹺藝人將穿上由300顆LED燈製成的服裝，以趣怪的小丑造型與遊人互動，與大家一同投入熾熱嘉年華氣氛！還有令人心跳加速的極限運動表演，一眾好手，包括國家隊滑板選手陳燁、「香港滑板界一哥」陸俊彥、李嘉龍及于朗多名香港亞運代表，展現高難度花式，加上曾參加多項大賽的BMX單車代表一展絕活，連串驚喜動作，令人熱血沸騰！

樂聚維港嘉年華

日期：2023年8月5及6日

時間：6:00pm – 10:30pm

地點：灣仔臨時海濱花園

入場：免費（維港水上音樂會需憑票入場）

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維港水上音樂會

8月5日 (6:30 pm – 7:30 pm)

DJ Jaxi (香港)

DJ Jo.D (香港)

8月5日 (8:45 pm – 9:45 pm)

TYTAN (泰國)

Reddy (南韓)

8月6日 (6:30 pm – 7:30 pm)

DJ Nelmuntz (香港)

DJ Darka (香港)

8月6日 (8:45 pm – 9:45 pm)

Karencici (台灣)

柯棨棋 (台灣)

Tyson Yoshi (香港)