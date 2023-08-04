胡曦文生日收愛心咪有玄機　工作忙錯失《中年2》海選

8月生日的胡曦文（Christy），月初已展開生日月，慶祝飯局吃不停，她表示人愈大朋友愈多，以前生日只會慶祝一兩天，現在一日便吃兩餐生日飯，感覺很多人愛錫她，早前她便與藝人陳展鵬、單文柔、陳敏之、王梓軒、Eric Kwok和歌手周吉佩吃生日飯，相中單文柔坐在展鵬大髀，公然晒恩愛。

Christy表示大家都知道她鍾意花，當晚收花收到手軟：「展鵬和太太送咗好大束鮮花畀我，同佢哋周不時會食飯傾偈，小豬比又超可愛，不過生日飯小豬比冇來。」她表示收到敏之送的香水和時裝設計師Vivienne Tam送的裙子，不過論最特別，一定是未婚夫羅御軒送她的咪：「今年好開心，寶寶（男友）買咗咪畀我唱歌，最近我好鍾意唱歌，跟緊老師學唱，估唔到佢識買咁專業嘅咪，原來佢問咗好多音樂監製和琴師，推介佢去買。」現在學了多首飲歌，包括梅艷芳的《心債》和單依純的《續寫》，她自爆有想過去參加《中年好聲音2》，笑說：「我好想參加，有一瞬間衝動想去，不過真係太忙，冇去海選。」又講笑朋友讚她唱《心債》跟梅艷芳神似，她就覺得自己有自己的風格。