GIORMANI茲曼尼全新五感旗艦店隆重開幕　香港首間家具店提供五感生活體驗

【特約報道】全新五感旗艦店早前（8月1日）舉辦開幕典禮，以五感的視覺、嗅覺、聽覺、味覺同觸覺為主題，旗艦店佔地15,000呎，展示超過100款梳化家品，再配合嶄新梳化及生活體驗，務求帶給顧客一趟全新體驗，與大家一同為品牌掀開新一章！

新體驗、新感受 與GIORMANI一同掀開新一章

全新旗艦店位於旺角奶路臣街38號，是香港首間提供一系列視覺、嗅覺、聽覺、味覺同觸覺體驗的家具店。品牌希望可以將品牌追求的生活態度「G·Life」帶給大家，而「G·Life」就是讓生活有溫度，讓未來值得期待，讓色彩流動，讓原創繼續。一踏進旗艦店就可以看見「G．Life Cafe」，是品牌五感中的味覺和嗅覺體驗。Cafe由品牌與本地咖啡店ideaology聯乘，並由本港首位歐洲精品咖啡協會認可導師Chester Tam主理。Chester希望顧客先啟發味蕾，明辨好壞，然後於云云精品中畫出自己的藍圖，找出專屬你個人的「好」，這種重視細節的追求正正與品牌理念不謀而合。品牌的梳化由外觀設計、功能、物料都可以由顧客選擇，務求帶給最貼心的個人化訂造體驗。

Music Season

進入中庭時，便可以看見座立於中間的橄欖樹、植物與彷日光的天幕。顧客可以坐於GIORMANI的多款彈鉸梳化，感受彷日光氛圍，配上眼前的橄欖樹與植物，再加上大自然的音樂，希望帶給顧客恍如置身大自然並感受到森林浴的感覺，亦正正是品牌五感體驗中的聽覺部分。

「綿綿派對」與「Chair of wonderland 」（開幕限定）

GIORMANI專注於優質的個人化梳化訂造服務，希望為顧客送上具個性而舒適的梳化體驗。旗艦店1樓的設計樂園，有不同設計風格的搭配，小抱枕的顏色與物料可以讓顧客自由搭配顏色與物料，令顧客感受到個人化訂造體驗。品牌為了讓顧客可以親身體驗到梳化的軟硬度，誠邀顧客參與旗艦店1樓設計樂園的期間限定「綿綿派對」展覽，特別創作多個不同軟硬度的創意海綿作品，可以與朋友一邊打卡，一邊感受不同的海綿坐感，打造專屬梳化的軟硬度啦！

GIORMANI多年來積極支持家具業界新㇐代的發展，培育人才。參與了由香港傢俬裝飾廠商總會支持香港知專設計學院家具及時尚產品設計高級文憑學生的作品展覽，是次由品牌贊助及指導的作品為PLAY系列的「Chair of wonderland」*，以「Memphis（孟菲斯）」大膽風格作設計概念，玩味感十足。PLAY系列由香港知專設計學院家具及時尚產品設計高級文憑學生許芷珊同學、林錦偉同學、鄭梓俊同學及劉張苓同學設計。

*「Chair of wonderland」曾於香港知專設計學院、[設計二十五載]設計展（香港會議展覽中心）、科學園、K11等展出。

全新五感旗艦店開幕典禮

當日開幕典禮有幸邀請到㇐直致力推動設計工業發展及協助零售業界抗逆的商務及經濟發展局副局⾧陳百里博士, JP（Dr. CHAN Pak Li, Bernard, JP）及全國政協委員、立法會議員（批發及零售界）兼自由黨主席邵家輝先生, JP（Peter Shiu Ka-fai, JP）作為開幕典禮的主禮嘉賓。陳百里博士及政府一直致力推動設計工業發展，他當日更分享政府如何協助工商業並為業界盡力提供支援，鼓勵業界設計創新，並藉此促進本地家具業的發展。而邵家輝先生亦到來分享如何協助零售業界抗逆，為我們零售業的朋友以及地區經濟活動打氣、送上支持。

新店預備了一系列五感活動，令到一眾嘉賓都深深感受到品牌的新面貌。於「G·Life Cafe」舉行了拉花及手沖咖啡工作坊、邀請了西洋書法家Wendy Tang於升級再造的行李帶寫上個人化字句、本地畫家Moving Drawing – Charlotte以速畫技術畫下當日活動的盛況，希望嘉賓可以將是次活動的珍貴回憶帶走。

品牌希望嘉賓感受到個人化訂造的，特意打造裝置藝術──綿綿派對，提供多達8種軟硬度的海綿粒粒給嘉賓感受，海綿粒粒色彩繽紛，更有不同大小，絕對值得到旗艦店感受及打卡!

永續 • 藝術 UPCYCLING • THE SECOND LIFE

GIORMANI作爲零售商及生產商，一直朝着可持續發展方向，㇐直以來努力希望把生產過程中的餘料減至最低並希望餘料能得以被重新利用，賦予它們第二生命。因此品牌一直都有系統地收集這些皮革及布藝餘料，待合適的機會出現時便可以再次發揮它們的價值。品牌以皮革餘料製作了行李帶並刻上嘉賓的姓名，貫徹品牌的個人化訂造特色。品牌亦希望是次活動的珍貴回憶可以伴嘉賓而行，繼續傳遞珍惜資源和可持續發展的概念。

慈善開幕活動 GIORMANI與奧比斯（Orbis）

品牌一直履行社會責任，有感視覺尤其重要，所以與奧比斯（Orbis）合作，為世界帶來更多光明。是次新店開幕典禮誠邀各方好友將禮金轉化成善款，當日GIORMANI 茲曼尼創辦人兼執行董事唐慕貞女士便將善款交予奧比斯（Orbis）代表──香港總幹事劉慧思女士接收。我們非常感謝各方好友支持和積極參與，讓是次活動更添意義!

「讓原創繼續 · 分享會」

品牌創辦人兼總設計師吳紹棠先生於當日介紹了全新梳化──PRATH，頭枕可以靈活隱藏於梳化背位。而纖窄扶手設計與貼牆零距離的特點，可以用盡每㇐寸空間，極致慳位。腳踏角度亦可靈活調校，全方位貼身承托。PRATH可配搭真皮及布藝，款式時尚，配襯不同家居環境及風格。

而知名產品設計師梁昆剛先生（Ron）雖然因工事未能出席，但都有透過影片介紹他設計的PURRADISE。Ron以主人及毛孩友善為設計意念，貼心扶手設計為家中主人及毛孩增添互動。PURRADISE可以配搭全新物料──星級功能布，防水、防污、防油，耐磨、耐抓、耐刮，特別適合家中有寵物的人士。