《Barbie》票房大勝　Mattel乘勝追擊計畫開拍多部改編電影

由玩具商Mattel發行的真人版電影《Barbie芭比》（Barbie）自上映以來大受歡迎，Mattel決定於影壇大展拳腳將他們出品的公仔及遊戲改編成電影，發展成「Mattel電影宇宙」（MCU）！

除了好大機會開拍的《Barbie》續集之外，影片的執行監製兼Mattel高層Robbie Brenner日前受訪時就透露有14項電影計劃在籌備當中，其中迷你公仔玩具《口袋波莉》（Polly Pocket）亦已完成劇本，劇本由《紐約叻女》（Girls）女星鄧納姆（Lena Dunham）撰寫，女主角將由「艾蜜莉」英國女星莉莉哥連斯（Lily Collins）任女主角，Robbie受訪時大讚個劇本出色。

除了《口袋波莉》之外，在籌備中的還有90年代美國經典兒童節目《恐龍仔班尼》（Barney & Friends）電影版，影片將由《訪·嚇》（Get Out）金像男星Daniel Kaluuya擔任男主角。Robbie透露影片將會是部黑色喜劇。此外，Mattel出品的經典汽車玩具《風火輪》（Hot Wheels）亦在計劃之中，影片將由《星球大戰》（Star Wars）系列導演JJ阿伯拉罕（J.J. Abrams）監製。另一長壽遊戲玩具《拳擊機器人大戰》（Rock 'Em Sock 'Em Robots）亦計畫開拍並由《狂野時速》（Fast & Furious）大隻佬男星雲狄素（Vin Diesel）主演。而籌備已久由金像影帝湯漢斯（Tom Hanks）主演改編自太空人公仔《Major Matt Mason》的開拍計畫亦將重啟！除了將公仔及汽車玩具拍成真人版電影之外，就連經典Card Game《UNO》都會開拍成電影。

吳宇森曾籌拍《He-Man》多年？

Mattel於影壇大展拳腳，當然唔少得他們的80年代經典卡通片集《He-Man》（He-Man and the Masters of the Universe）！查實美國電影公司多年來一直都想開拍新版《He-Man》真人電影，但一直只聞樓梯響。2004年曾一度傳出吳宇森執導《 He-Man》電影版，當年更指片中奸角「骷髏魔」將由吳宇森愛將尼古拉斯基治（Nicolas Cage）飾演。但開拍《He-Man》一事，多年來一直沒有聲氣。直至2017年，曾有傳《蝙蝠俠》（Batman）系列金牌編劇David S. Goyer將擔任導演一職開拍，並計畫於2019年12月18日聖誕檔期上映，可惜繼續冇下文！直至最近《Barbie》大收，Mattel有意重啟計畫開拍真人版電影，近日就有傳《西城故事》（West Side Story）男新星Kyle Allen將飾He-Man一角。