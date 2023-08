《Barbie》票房大勝　Mattel乘勝追擊計畫開拍多部改編電影

由玩具商Mattel發行的真人版電影《Barbie芭比》(Barbie)自上映以來大受歡迎,Mattel決定於影壇大展拳腳將他們出品的公仔及遊戲改編成電影,發展成「Mattel電影宇宙」(MCU)!

除了好大機會開拍的《Barbie》續集之外,影片的執行監製兼Mattel高層Robbie Brenner日前受訪時就透露有14項電影計劃在籌備當中,其中迷你公仔玩具《口袋波莉》(Polly Pocket)亦已完成劇本,劇本由《紐約叻女》(Girls)女星鄧納姆(Lena Dunham)撰寫,女主角將由「艾蜜莉」英國女星莉莉哥連斯(Lily Collins)任女主角,Robbie受訪時大讚個劇本出色。

除了《口袋波莉》之外,在籌備中的還有90年代美國經典兒童節目《恐龍仔班尼》(Barney & Friends)電影版,影片將由《訪·嚇》(Get Out)金像男星Daniel Kaluuya擔任男主角。Robbie透露影片將會是部黑色喜劇。此外,Mattel出品的經典汽車玩具《風火輪》(Hot Wheels)亦在計劃之中,影片將由《星球大戰》(Star Wars)系列導演JJ阿伯拉罕(J.J. Abrams)監製。另一長壽遊戲玩具《拳擊機器人大戰》(Rock 'Em Sock 'Em Robots)亦計畫開拍並由《狂野時速》(Fast & Furious)大隻佬男星雲狄素(Vin Diesel)主演。而籌備已久由金像影帝湯漢斯(Tom Hanks)主演改編自太空人公仔《Major Matt Mason》的開拍計畫亦將重啟!除了將公仔及汽車玩具拍成真人版電影之外,就連經典Card Game《UNO》都會開拍成電影。

吳宇森曾籌拍《He-Man》多年?

Mattel於影壇大展拳腳,當然唔少得他們的80年代經典卡通片集《He-Man》(He-Man and the Masters of the Universe)!查實美國電影公司多年來一直都想開拍新版《He-Man》真人電影,但一直只聞樓梯響。2004年曾一度傳出吳宇森執導《 He-Man》電影版,當年更指片中奸角「骷髏魔」將由吳宇森愛將尼古拉斯基治(Nicolas Cage)飾演。但開拍《He-Man》一事,多年來一直沒有聲氣。直至2017年,曾有傳《蝙蝠俠》(Batman)系列金牌編劇David S. Goyer將擔任導演一職開拍,並計畫於2019年12月18日聖誕檔期上映,可惜繼續冇下文!直至最近《Barbie》大收,Mattel有意重啟計畫開拍真人版電影,近日就有傳《西城故事》(West Side Story)男新星Kyle Allen將飾He-Man一角。