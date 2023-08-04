被對方遭遇打動！狄維莊遜豪送大屋給粉絲

荷里活大隻佬男星狄維莊遜（Dwayne Johnson）出名「愛心爆棚」，最近他得知一名格鬥家Themba Gorimbo透露自己窮到冇家可歸長住在健身室，狄維被他的故事感動而送了一間屋給他，令對方感動落淚！

來自非洲贊比亞的Themba之前向外表示他的艱苦日子，期間他透露自己的偶像是狄維莊遜。狄維得知他的故事後，上星期突然驚喜現身他的健身室，令他大為感動。之後狄維表示自己被他的故事而感動，並讚揚他雖然窮但仍然寄錢返家鄉幫助人。之後狄維駕車帶他去一住宅聲稱見他的朋友，但發覺大宅內沒有人，只放了Themba的家庭照片才發覺狄維送屋給他，他大為感動向狄維承諾會努力成為冠軍。

狄維出名慷慨，今次已非他首次送禮給粉絲，2021年，他曾驚喜送出名貴座駕給一名退休海軍，讓對方當場喜極而泣，流下男兒淚。事後他解釋：「該名退休海軍照顧75歲母親，亦是一名健身教練及教會召集人，協助並提供食物給家暴受害婦女，是個大好人！」除了對粉絲好之外，亦是孝順仔一名！他去年為了答謝母親Ata Johnson而送贈她一間大屋，搞到母親感動落淚。狄維事後留言說：「當我細路仔時，我最討厭母親喊~呢一日，我會好開心令佢開心流淚。」