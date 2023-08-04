經典滋味2.0　喚醒童年回憶

時代不斷變遷，不單止整個社會面貌、設施和人事都會變，就連兒時美食，來到現在，可能只能於腦海回味。幸好近日有經典美食升級回歸，再加上創意大改造，童年回憶即時返晒嚟！

升級沙律吧

喜愛食薄餅的客人，總會記得當年去沙律吧玩配料層層疊，希望破紀錄。必勝客早前宣布會在指定的10間分店推出全升級沙律吧，當中會有18款食材和醬汁，包括羅馬雜菜、車厘茄、粟米粒和菠蘿粒外，還有多款反傳統的食材如麵包粒、忌廉芝士和啫喱糖等配搭，醬料就有柚子醋和牧場沙律醬等，若想食得更滋味，可加錢挑選香煎帆立貝、橄欖油大蝦或蒜香魷魚圈等，令沙律配搭更豐富，各位不妨考驗一下自己的創造力和平衡力喇！

零食放大變蛋糕

不同的年代，都會有些人氣熱賣的零食，當文歷餅店 by Dominique Ansel的經典童年回憶系列近日推出2款新品，迷你的波浪紋三角形士多啤梨朱古力變成用士多啤梨、士多啤梨果醬、士多啤梨及朱古力海綿蛋糕打造的士多啤梨山，吃時還感受到濃郁的雲呢拿馬斯卡彭忌廉。另一款香印提子啫喱豆，66%朱古力盛載自家製椰子慕絲、鬆脆的椰子脆片和斑蘭海綿蛋糕，表面再加香印提子啫喱，令這粒「提子朱古力」，滋味更佳。

特飲加料變甜品

去茶餐廳，大人飲咖啡、奶茶和鴛鴦時，小朋友就愛紅豆冰、朱古力等甜甜的飲料。品牌好立克近日推出全新的朱古力口味，更和指定茶餐廳合作推出炎夏限定的式經典好立克紅豆冰，令大家清甜消暑。除此之外，品牌和本地烘焙Soulgood Bakery聯乘，於8月推出期間限味道的巴斯克芝士蛋糕，粉絲要留喇！