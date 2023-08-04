莊子璇否認被杯葛自認對人好　郭珮文倒米：幾好！

2023年香港小姐候選佳麗今日（4日）現身美容中心活動，有「嫩版蔡依林」之稱的15號莊子璇（Hilary）被指愛向幕後攞着數，對佳麗則耍大牌，以至被佳麗杯葛，她跟14號陳怡名（Zora）與16號郭珮文（Juliana）受訪時解釋：「你問大家就知有冇，因為同幕後一齊工作好耐，大家都會有說有笑，但冇諗過因為咁畀人講。」她續指大家有眼見，自己跟部分佳麗相處OK，其中以Juliana及3號的鄧凱文（Eris）最老友：「不過一定有friend有唔friend，但我感覺唔到有人唔鍾意我。（因為你熱門，所以有呢啲傳聞？）可能大家冇嘢寫。」並隨即問Juliana：「你覺得我對你好唔好？」Juliana說：「幾好！」但Hilary似乎不太滿意：「幾咋？」Juliana在對方追問下說：「很好！」

Zora亦為Hilary講好說話：「因為我廣東話唔好，我哋企隔籬，佢成日教我廣東話。每日大家相處都好正常，大家都好開心，吃吃喝喝。（但你嘅廣東話仲未係好好？）我第一次學，之前一句J都唔識，自我介紹都學咗半個鐘，但依家已經可以溝通到。」她稱覺得Hilary很小朋友，像鄰家女孩。另外，講到網民稱Hilary為「黃心穎2.0」，她笑言：「不敢當！」Juilana搭訕說：「有啲似喎！」隨即改口：「唔係，我認錯人。」問到Hilary會否覺得自己似黃心穎般進擊？她否認：「我喺後台唔講嘢，唔會一大班人圍住咁，我唔係進擊，而係小透明。」不過Juliana表露質疑眼神：「我好欣賞佢，雖然佢好低調，但佢都會閃閃發亮。」

現場Juliana獲得完美體態大獎，她對此表示開心，笑言：「可能因為我挺得比較直。（覺得自己完美？）我有跟足老師所講丁字腳同挺直啲。（覺得自己有冇邊方面要改善？）自信最重要，就算唔完美，有自信就乜都得，我覺得自己OK，但如果上鏡嘅話最好瘦番5公斤。（用咩方法減肥？）暫時未有，可能達唔到個目標，應該可以減到2、3公斤，我都係食少啲同食得健康啲，唔好食啲咁鹹、煎炸同Pizza，唔會咁易水腫。」至於Hilary指Catwalk老師批評她寒背：「不過個習慣好難改，記得就挺直囉！我都要瘦啲，可能係水腫，我目標減5公斤，但冇可能，因為我塊臉肥，但好難減，我要全身瘦，塊臉先瘦。（有冇信心減到？）冇信心，目標係做唔到先定，做到嘅就唔需要定。」又指最羨慕17號王敏慈的長腿。

而3號鄧凱文（Eris）在活動上頻頻舉手答問題。非常積極，又自爆為參選港姐激減20磅。講到表現進取，她說：「又唔係進取，我只係鍾意講嘢，見到有啲靜，我會想搞吓氣氛，令大家開心啲，想帶快樂畀人哋。」提到莊子璇被指對佳麗有架子而被杯葛，她稱跟對方是好友朋友：「佢冇架子，我哋兩個平時都好鍾意搞氣氛同講笑，佢好肯幫人，所以話佢有架子都好意外，我哋由越南開始成日都係傾偈。（有冇佳麗杯葛佢？）冇，大家相處好融洽，我之前睇咗《美麗戰場》先參加港姐，以為啲人好恐怖，會整爛我件衫，但冇發生，可能我冇攻擊性。」