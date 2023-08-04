共享移動概念　未來城巿出行

近年推出的新車，很多都加入主動式駕駛輔助及安全系統，這些都是邁向全自動無人駕駛不可或缺的技術。當無人駕駛時代來臨，汽車不再只是代步工具，好大可能會成為未來人類生活的重要一環，未來城市交通將會徹底重塑。就像今次介紹的Skate移動概念平台和SEDRIC無人駕駛純電概念車，便提出了共享城市出行的新構想。

無人自動駕駛 共享平台

法國汽車品牌Citroën提出的未來城市出行概念，焦點落在Skate共享移動平台上，它不僅自帶無人自動駕駛和純電動出行的智能技術、電池組、電馬達及傳感器等相關配置，還配備可移動的液壓墊，以及由Goodyear開發的革命性全向Eagle 360​​球狀輪胎。最大特點是可與多款專為未來城市而設計的車廂結合，例如Sofitel En Voyage高級禮賓服務、Pullman Power Fitness移動健身室、JCDecaux City Provider市內觀光服務等，並於市內的專用車道，根據不同區域的車速限制行駛，提供既舒適又安全的出行體驗。

組裝車廂設計 功能各異

Sofitel En Voyage擁有雕塑感十足的長車廂設計，一面是細工鑲嵌木飾牆，一面是開揚的大玻璃趟門，內裏精緻簡約空間，放置了一張大型3座位梳化、一個附設小酒櫃的茶几，還設有行李存放區。途中尊貴的旅客可透過觸控屏幕調校音響及氣氛燈等系統，並可通過無線充電裝置為智能手機充電。至於Pullman Power Fitness是專為喜歡做Gym的朋友而設，讓他們於內設多功能健身器材組的斜間紋大型玻璃箱中，一邊移動出行，一邊透過全息投影跟虛擬教練進行不同運動，藉着拉動器械同時為Skate共享底盤充電。另一組裝車廂JCDecaux City Provider是專為市內觀光而設計，波浪形車頂前部植有綠色植物，下方是一個不設車門的半開放式車廂，最多可載5名乘客在市內遊玩。

SEDRIC純電概念車 造型新穎

這款造型設計新穎的SEDRIC，同樣是一款無人駕駛的純電概念車。受惠於不設中控台、軚環及加減速腳踏等裝置，加上扁平的電池組設於車底車軸之間，自動駕駛系統的電子智能裝置分布於車頂和緊湊的前及後懸中，配合對開式車門設計及2+2對坐式座椅布局，令乘客上落輕鬆之餘，車廂空間感覺寬敞。最重要是它可像電召的士一樣隨Call隨到，點對點接載每位乘客，提供簡單方便、可持續和安全的共享未來移動出行體驗。