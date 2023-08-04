成功同Billie Eilish集郵！NewJeans參加美國音樂節唱足50分鐘

韓國人氣女團NewJeans昨日（3日）出席在美國芝加哥舉行的Lollapalooza音樂節，是她們出道1年來首次在當地演出，她們在50分鐘內唱出過去1年推出的歌曲。

5名成員出場後便唱出Hit爆全球的出道歌《Hype Boy》，現場數萬名觀眾High爆歡呼，之後她們繼續唱出出道碟的歌曲《Cookie》、《Hurt》及《Attention》，又演繹收錄在第二張單曲專輯的Hit歌《Ditto》和《OMG》，將氣氛推至高峰，其後她們演唱新碟《Get Up》的歌曲《New Jeans》、《Super Shy》、《ETA》及《Cool With You》，全場粉絲亦跟住唱，氣氛相當熱鬧。

Minji隨後說：「我永遠不會忘記今天和大家一起度過的時間，希望大家享受今天，期待我們下次見面！」Hanni表示很榮幸在音樂節演出，坦言感到十分緊張，感謝大家那麼歡迎她們，Danielle則說：「如果沒有大家，演出絕對不會有那麼有趣，你們是最好的！」最後她們唱出《ASAP》，為是次演出劃上完美句號。

而美國樂壇天后Billie Eilish亦為Lollapalooza音樂節擔任表演嘉賓，NewJeans騷後在社交網公開與Billie Eilish及其音樂人兄長Finneas在後台的合照。