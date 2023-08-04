張敬軒搵韓星拍節目　自爆出韓文歌進軍做Oppa

歌手張敬軒（軒公）今日（4日）現身中環的Samsung Galaxy Z Series限定夏日體驗館開幕，吸引大批絲紛冒着暑熱天氣到場撐場，保安要將皇后大道中一段路暫時封閉，軒公事後識做地走近粉絲玩自拍。他剛從韓國返港，出席手機活動，原來他首次去韓國，故工作之餘，不忘吃喝及購物。

近日他開設藝人培訓學院，問此行有否接觸練習生？他稱近幾年與2間韓國藝人代理、音樂人和演藝教練接觸，笑言：「自己要做練習生，要學到老，學海無涯。」並透露其主持的網上節目《軒公敲碗》將首次邀請韓星做嘉賓，大讚韓國藝人出席活動前會準備話題，藝人工業發展較香港成熟。韓國的造星公司都有來自香港、泰國等地練習生，軒公的學院會以香港為基地，未必會倒模跟從韓國的經營模式，因未必一定適合香港：「我哋要望向出面，將香港藝人帶出去，香港藝人在韓國都有市場，以前哥哥和周潤發韓國都好多粉絲，只係中間斷咗層。（你接番線？）我接線？做接線生都好呀！期望下一代，幫佢哋鋪吓路，但自己係唔會離開呢個行業。」

問他自己都想向韓國發展？他表示當地音樂人聽過他改編自韓文的歌，他的《只是太愛你》已錄製日文及韓文版，忙完8月及9月的音樂會後，明年初便會推出，進軍做Oppa？他笑說：「我個司機大叔都畀人叫Oppa，唔好太在意個名。」他透露旗下兩個新人，現時會跟他做助手，見識所有事都得來不易，又會接受文化課、學日文韓文和英文，以及禮儀課程，灌輸職業道德和職業態度與人溝通等技巧。

另外提到港台早前舉行的《十大中文金曲》軒公遭受冷待，令軒仔所屬的英皇娛樂大感不滿，公司旗下藝人都暫停出席電台所有節目。軒仔表示沒有過問江湖事很久：「但未至於不在乎獎項，獎項是人哋頒嘅，評選有自己的機制，冇去了解，入行咁多年，心態係今年冇就出年，人哋唔係老馮畀你。」對於網民戥他不值連十優歌手獎也沒有，他覺得畀心機並非只他一個，長江後浪推前浪，變幻原是永恒，必須要努力爭取。

他又表示去年真的沒有上過港台，其他電台也很少，表示會了解一下，會打電話給周生（周國豐）詢問。身邊人提他周生巳經離開了電台，軒仔即笑言：「咁我買點心上電台先，好似唔得，咁我去電台餐廳食嘢收風。」又透露近日將幾百個獎座搬往歌迷會新址，看着獎座如看到自己前半生般，大為感慨。提到MIRROR的姜濤近日開騷，軒公表示工作繁忙，應該沒機會去捧場，但有送花打氣，由於姜濤的演唱會監製與他演唱會是同一監製，有問過對方是否需要幫忙。