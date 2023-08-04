三上悠亞現身台灣成人展　激瘦8公斤致F Cup縮水？

被譽為日本AV天后的三上悠亞，在今年3月宣布引退，如今已踏入她AV演藝生涯的尾聲，她將於8月16日正式引退。

雖然不少粉絲大呼不捨得，但是目標30歲引退的她去意已決。今日現身台灣《TRE台北國際成人展》，想不到擁有F Cup的她，對比幾年前有了不少變化！

一向擁有天使臉孔和魔鬼身材的三上悠亞，此次出席台灣成人展，和2019年她訪台的的模樣可算是大不同。幾年前的她很明顯有些許嬰兒肥，擁有豐滿的肉感身材，但現在她整個人瘦了許多。在活動現場三上悠亞穿着黑色背心和黑色短裙，露出了纖細的手臂和大腿，縮水了一圈，連小蠻腰都出來了。粉絲最關心的當然是上圍，目測尺寸比之前小了，估計無法維持在F Cup。原來她自從3月宣布引退之後，她就通過飲食控制積極減肥，在短短4個月內，足足減了8公斤。

好多粉絲不捨得三上悠亞，還説只會看她的作品，三上悠亞表示看到這樣的留言很開心。而她的引退作將會於8月15日正式發行，裏面濃縮了自她入行8年以來到現在的終極內容。而且三上悠亞表示，不排除會接大尺度的工作，甚至可以三點盡露，大前提是要看劇本。