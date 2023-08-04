蔣志光讚朱智賢似足「撈家婆」　董敬文勁犧牲浸冰水

藝人朱智賢(朱朱)與蔣志光(阿蔣)於無綫新劇《破毒強人》合演夫妻，開播以來已引來熱議，除了讚飾演江湖大嫂的朱朱演得有霸氣，亦表示二人除了年齡有差距，也曾於劇集《食腦喪B》演父女，如今卻升呢「蔣太」，就連同劇的何廣沛亦笑言「接受唔到」。阿蔣對此笑說：「喺《食》劇廣沛同朱朱飾演我仔女，有一日廣沛同我講：『好難接受到你同家姐喺埋一齊囉』。不過要朱朱做我老婆，又確實難為咗佢。」更大讚朱朱入戲，似足「撈家婆」。

談到演大反派，阿蔣坦承是大突破，笑指在彈奏古典音樂方面遇到的困難比起演戲還要多：「因為我冇正統音樂訓練，再加上希望多幾首樂曲喺劇中穿插，咁先唔會太單調，代價就係要不斷痛苦咁練習。」而另一焦點則是演有錢客戶的董敬文，當中一場浸在注滿凍水浴缸的戲份，期間被人不斷倒冰，視覺效果相當震撼，他受訪時笑指接到劇本時已很期待:「到場時同事畀咗幾卷保鮮紙畀我包身，所以喺現場最忙就係包保鮮紙，但又唔可以包太多，因為望落會腫脹同穿崩、所以要就住，但被冰狂淋一刻，就終於知咩係凍到入心。好感激幕後同演員嘅貼心關懷，除咗遞薑茶畀我驅寒，定欣、陳豪同廣沛都好照顧我，教我有咩要注意。」