謝高晉甲一籃球賽受傷　急送院縫十幾針

歌手兼「建龍飛馬」甲一籃球員謝高晉（Ko）昨日參與甲一的籃球聯賽，怎料在比賽途中，不慎被對手開波時打倒至右眼眼簾位置爆開，直接倒地。比賽後，高晉隨即前往醫院縫針，一共縫了十幾針，當中的傷口位置足足有2.5cm。但雖如此，高晉仍然識講笑指自己被人打。

Ko表示進攻的時候，被對手突然打倒在地，他憶道：「嗰下好似打拳，畀人KO一樣，直接倒地，然後感覺到右眼好痛。起身就感覺到已經滲血，全部都叫我坐低，唔好郁，因為見到爆咗。」最令高晉感到無奈的是球證並沒有看見，只是判了一個和球。

他好有體育精神，受傷流着血也堅持完成比賽，直到比賽結束後，才前往醫院睇急症，他說：「一共縫咗十幾針，右眼眼簾位置就有2.5cm嘅傷口。（需要留醫？）留醫就無，但就搞到凌晨3、4點先走得，需要call醫生返來做一個小手術，辛苦醫生，縫針都縫咗一個鐘。」他更續言基本右眼區域一路都痛和腫，幸好沒有傷及眼球，下星期才去找醫生復診。

傷口如此深，會否擔心破相？他笑說：「破相就唔係好驚，因為本身個樣就唔係太好，哈哈！以前打職業嘅時間對抗會畀依家大，縫針次數已經唔知道係第幾次。」他沒有擔心自己的傷口，反之更希望香港的籃球需要更加大的進步，他說：「發生呢件事，最後總會唔知會有咩調整，正常係其他比賽，相信都會睇番回放，再決定係咩犯規。如果呢啲犯規都冇去看回放，就只草率判咗一個和球。只會令危險動作加劇。」

原本打算不再打波的高晉只想專注在唱歌、拍戲的事業上，不過因為今次的事激起了其鬥志。他說：「今年聯賽都會繼續打，而我新歌向我受傷日子同一時間出街，新歌係講一些決定。由入行開始，已經決定了要好努力做好每一個角色，因為不論當一個演員、運動員以及歌手，只要有一顆堅定的心就唔需要害怕任何事情，一心努力向自己嘅目標進發！」他更揚言會繼續打好波，希望更加多人支持香港的籃球。