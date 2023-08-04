【Zac玩Zac食】話題商場開幕　頭啖湯食正滬菜

大圍全新地標商場最近開幕，適逢周六又有大型金龍醒獅助興，令到商場萬人空巷擠得水洩不通，旺丁又旺財。商場約有150個商戶，更有不少品牌是首次進駐香港或沙田區，好似今日嚟食飯嘅上海菜館，係全港第四間分店，但係首次進駐沙中線沿線商場。

餐廳以古代節慶為設計靈感，接待處上的鮮紅爆竹裝飾配搭別具老上海弄堂特色的紅磚綠瓦，營造喜氣洋洋的氛圍。天花一道道微微彎曲的木條子恍如弄堂裏隨處可見的衣裳繩，加上玻璃吊燈、竹編提籃及藤製家具，倍添一份日常感。新店繼續由祖籍揚州的行政總廚欒華宏師傅主理，以悉心設計的菜式重現昔日的經典味道，除了鐵板脆煎灌湯小籠包、蜜汁脆鱔、淮鹽溏心熏蛋、上海煙熏脆皮雞、蟹粉炒河蝦仁、松鼠桂魚、鮑魚紅燒肉等馳名招牌菜式外，更設計了十多道精妙別致的「新店限定菜式」，包括八寶肉餅蒸膏蟹、酒糟蒸西湖白魚、香葱金錢肚拌香乾、荔枝蝦球、百頁素翅卷、古法燒白菜、雪菜黃魚春卷、家上海冬蓉燒餅等，以全新面貌呈現淮揚菜的箇中精髓，發揚地道滋味。提提大家，為慶祝新店開幕，於餐廳消費滿HK$300，更可獲贈HK$100現金券留待下次用餐時使用，優惠期有限呀，有着數就要行快步！

Profile：Zacky Sun

-香港執業會計師

-www.Inztyle.hk創辦人

-星級生活達人

-自由寫作人

-為國內雜誌撰寫旅遊飲食文章

-於商業電台節目作客席旅遊主持

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