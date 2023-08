韓團INFINITE上月31日推出慶祝出道13周年的新專輯《13egin》,是他們時隔5年以齊人陣容回歸樂壇,主打歌《New Emotions》的MV公開後火速突破600萬點擊,歌曲公開不夠一天旋即橫掃墨西哥、台灣、越南、新加坡和香港等12個國家及地區的K-pop專輯排行榜的頭10位,專輯首日銷量更突破3萬3千張,為上一張專輯銷量的接近2倍。

而他們將於9月9日在澳門舉行「2023 INFINITE CONCERT – COME BACK AGAIN IN MACAU」演唱會,6子近日特別拍片跟粉絲打招呼,片中他們先用標準廣東話說:「我哋係INFINITE。」隊長金聖圭表示之前自己當兵的時候,成員們曾「撇下」他前往澳門開演唱會,今次終於可以齊人開騷,感到十分興奮,最後INFINITE再次用廣東話呼籲粉絲「一定要嚟呀」,誠意十足!