迷人30路　美艷高辣度

日本AV界「30路」女優一乃葵及有賀美奈穗，唔單止辣度十足，演出更係精彩無比添！（互聯網）

以前話女人三十爛茶渣，但係家陣已經唔同喇，好多年過三十嘅女性一樣魅力萬千，吸引力絕不比後生女遜色。今日就搵嚟日本AV界兩位「30路」女優一乃葵及有賀美奈穗比併，佢哋唔單止辣度十足，演出更係精彩無比添！

鑽石級人妻

AV廠Madonna貴為日本知名熟女系大廠，其專屬女優好多都係熟女界嘅天后，好似風間由美、北条麻妃、友田真希咁，都成功俘虜廣大AV迷，即使唔係熟女愛好者，欣賞佢哋嘅作品都唔會有投訴！至於一乃葵就係佢哋嘅師妹，年方33歲，化濃妝顯得艷麗端莊，化淡妝又帶幾分青春可愛。身材方面，高挑得嚟胴體曲線誘人，集G奶、水蛇腰同美尻於一身，真係索到震！

佢喺上年出道，由於外形吸引，所以被廠方形容為「下世代鑽石級女優」以及「亮度達100卡以上之人妻」。據講佢之所以下海拍AV，原因係發現老公有外遇，所以佢就決定報復，搵班AV男優令自己玩得開心過老公喎！而喺演出中，佢的確夠晒投入，表情、叫聲及肢體動作都顯得相當陶醉，令AV迷睇得如癡如醉。

一乃葵

年齡：33歲

身高：5呎5吋

三圍：37G-24-35

火辣鋼琴教師

除咗熟女系AV廠Madonna外，另一間AV廠KANBI亦唔弱，發掘輕熟風韻嘅女優同樣有一手，火辣人妻有賀美奈穗就係喺2021年由K廠帶到AV界嘅極品尤物喇！

今年34歲嘅佢，風姿綽約，艷麗得嚟帶知性美，身材仲相當火辣，一副S形胴體前凸後趷，心口對G奶仲彈力非凡。

據稱佢出生於音樂世家，就讀音樂學校，畢業後做過鋼琴教師。而佢下海嘅原因，係因為同老公性生活不協調，後來畀小鮮肉勾引出軌，跟住就開始對性事愈來愈渴望，於是索性下海拍AV搵男優幫手「解渴」。美奈穗出道於KANBI，之後轉投到熟女系名廠Madonna旗下，最近就去到ATTACKERS拍片，喺演出當中顯得百般享受，同男優嘅合拍度當高，經常可以炮製出動感十足嘅交歡場面。

有賀美奈穗

年齡：34歲

身高：5呎2吋

三圍：33G-23-34

第1回合

鬥身材

有賀美奈身材豐滿感十足而肉地結實，至於一乃葵凹凸有致兼高挑，兩者身材嘅火辣指數都相當高，難分高下呀！

第2回合

鬥韻味

一乃葵雖然係人妻，打扮起嚟亦高貴得體，但係相對而言，有賀美奈穗更風騷迷人，韻味較一乃葵吸引多幾分。

第3回合

鬥表現

有賀美奈穗轉投到ATTACKERS旗下，接受唔少愉虐演出，當中可以見到佢被男優搞到表情崩壞，令人印象深刻。而一乃葵則漸漸癡女化，以其高挑身材力壓男優百般玩弄，表現亦相當亮眼，可謂各擅勝長。

美奈穗稍勝一籌

論美貌、身材同AV演出，一乃葵呢位鑽石級人妻絕對屬於高水平，但係有賀美奈穗樂於接受重口味演出，敢於做出好多有失儀態行為，比起未有咩重大解禁嘅一乃葵稍勝一籌。