黃潔琪寫真集有價無市勁搶手　自爆最愛「大叔型」

新馬來西亞女神黃潔琪（Miko）早前在港推出個人第二本寫真集，當日秒速售罄，成為新一代火紅新竉兒，正身處台灣工作的她，將於8月10日再度來港，Miko說：「原本10號係計劃嚟為寫真集做第二轉宣傳，無諗到香港嘅朋友咁熱情，寫真集喺書展就賣晒，然後就知道香港有工作邀請，真係太驚喜啦。」

有指她的寫真網上炒至一千元，成為最強人氣女神，雖然工作排得密麻麻，但Miko笑指自己是工作狂，為了報答Fans的熱情呼召，她立下霸氣宣言要攻入香港，她說：「我成日都同經理人講廣東話，訓練一下自己嘅廣東話，我好鍾意香港，已經好掛住香港嘅炸燒賣同雞蛋仔，希望多啲嚟香港可以日日食到！」

下星期來港的她會出席一個品牌活動，大約逗留五日就要返馬來西亞拍劇，談來港發展大計，她揚言不設限：「我唔想限制自己，主持、網台、電台、拍劇集、拍戲，咩我都想試，當然品牌活動同廣告都好好。我真係好鍾意香港，因為有你哋，同埋香港有好多好嘢食，哈！」

上次她來港期間，跟多個網台合作拍片，昨日趁網紅滕毅康（阿康）生日，由演員游學修主理的網台率先播出她與阿康的「行山約會」，兩人齊齊行上姻緣石，行到身水身汗之際，她更親自為阿康印汗，面對女神的甜蜜「突襲」，阿康即時怕醜仔上身，場面搞笑。片中阿康問女神的擇偶條件，Miko心儀的男士竟然是大叔型：「我鍾意成熟、大叔型，最好有少少肥，有啲肥係加分，我覺得男生佢肥係OK，喺佢隔籬會顯瘦嘛。」

兩人求過姻緣後，又互相交換禮物，而Miko飛台灣宣傳時，阿康亦非常有心到機場送別Miko，她說：「阿康真係好可愛，佢好識照顧女仔，同埋佢有份毅力，我好欣賞。我知道今日係佢十八歲生日，嗰次拍片已經同佢預祝咗啦！你哋有睇片都知，佢仲差我一個願望，唔知今次嚟香港，可唔可以當面要求佢呢？」