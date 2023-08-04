胡定欣自爆曾失戀單拖旅行　陳豪認女兒愈大愈靚多人讚

無綫熱播劇《破毒強人》一班演員包括視帝陳豪、蕭正楠、胡定欣、何廣沛及郭柏妍，晚上（4日）齊集將軍澳電視城，為節目《思家大戰》錄影。《破》劇播出後外界反應正面，劇中刻意以聲沙演繹毒王一角的陳豪，表現令觀眾留下深刻印象，他感謝監製當初不反對他大膽嘗試。另談到太太陳茵媺於社交網分享與3名子女返加拿大探親的照片後，囡囡Camilla獲網民大讚越大越靚女，他笑謂：「佢慣咗畀人讚，好貪靚，好事嚟嘅，女仔鍾意扮靚、唱歌跳舞。（有冇扮Barbie？）好在佢唔知，避過一劫！（會培育囡囡將來選港姐？）作為父母最重要為子女打好根基，教育佢哋思想，將來佢想做乜都無所謂。」

談到蕭正楠於劇中被打毒品針後失禁一幕，演技獲網民激讚，他搞笑説：「可能疫情期間打得針多，勾起我打針感覺。（太太黃翠如有冇睇？）佢都有畀意見，除咗睇我都有留意其他演員。」他坦言曾擔心觀眾看見30集中的他都是木無表情會難以接受，又透露為演好角色，在家中也盡量保持木口木面但竟有意外收穫：「每當老婆叫我煮麵或者收速遞，我就『唔』一聲佢就會自己去搞，哈哈！我覺得應該Keep住落去。」

談到好友李施嬅早前在美國駕車期間被陌生男子硬闖上車，胡定欣指事件有驚無險，經李施嬅的友人致電報警後，便成功驅逐該名不速之客。問她有否於外地遇過類似經歷？她笑言慶幸未有，自爆經常獨自旅行：「試過去西班牙，因為聽講好多扒手，會特登著到好樸素，其實諗返起一個人去旅行需要好大勇氣。（搵個男朋友一齊去？）係喎！其實我第一次自己去旅行就係因為失戀。」她表示自此便開始了獨自旅行的習慣：「同埋當年大家都處於搏殺期，好難約朋友同自己去十幾日旅行。」她笑言人大了膽子細了，比較喜歡一大班人的旅程。另談到她早前曾看好的港姐參選佳麗15莊子璇被其他佳麗杯葛，她坦言參選港姐過程漫長並不容易：「知道每位佳麗都想得到名次、認同，其實各自努力，做好自己就可以。」