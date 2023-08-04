裕美討得林母歡心出席壽宴　林作：悲劇

林作女友裕美一直不獲林作母親王莉妮歡心，但早前林作患眼疾險盲，裕美衣不解帶照顧，終令林母心軟對她改觀，今晚林母在灣仔舉行壽宴，裕美帶大束鮮花到賀，孖着男友作狀錫錫林母，母親女友成功破冰，林作看在眼裏笑言是悲劇。

而麥玲玲也是壽宴的座上客，原來麥玲玲是林作和裕美的紅娘。林作與裕美到場後，先表示「好嘢！好嘢！」之後就口不擇言，表示今日國際新聞發生不好事，包括南北韓、中美關係令他好煩惱：「今日對我嚟講係悲劇。」認真大吉利是。林作在社交網透露母親今日70大壽，但林母就表示未夠70，她稱近年甚少返港過生日，讚兒子孝順為她祝壽，她主動提到林作早前被公司炒魷魚，直言炒得正好：「炒咗有時間炒股，佢好爭氣，投資有道，學晒我炒股去搵錢，我都無佢咁犀利。」林作炒股後，自爆收入較之前多出3倍，故表示要給母親送上現金7、8000萬，剛好能買下她層樓，林母就笑言：「等你送樓」。

談到林母與裕美破冰，林母直言兒子動手術後需要人照顧，自己幫不上忙，林作指母親到醫院探他只逗留了10分鐘就走，林母表示：「人生苦短，唔好諗咁多，既然大家開開心心，就過好每一天就夠。」問到是否准許裕美入門？林作搶答表示自己好新派，將來生仔改姓王，林母被氹得哈哈大笑，表示毋須要傳宗接代，喜歡怎樣就怎樣。

林作稱沒有結婚打算，但直言裕美好旺他，林母說：「旺就得，其他嘢唔使講。」裕美向林母承諾，表示會好好照顧林作。林作突然又搞事，希望她們一年只見兩次，其他日子繼續分界線，林母亦同意，覺得每年生日見一次就好，其餘日子都是少見為妙，不過如果兒子給錢她就可以見多些，直言現在退休，可以遊山玩水享樂。

林作表示母親未必贊成他結婚，因為對她來說好大動作，問到會否簡單簽字？「可免則免，畢竟佢兩個都領過嘢（指離過婚）我哋都唔相信婚姻，我可能有遺傳，唔結好過結，唔生好過生，如果30年前再問我阿媽，佢一定唔生我，覺得操心、嘥錢又嘥氣。」林母笑言再揀一定不會生林作，寧願養隻狗，她又講笑支持林作換畫，林作則爆母親都經常換畫。