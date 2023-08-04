靚女洗白白　香艷火辣　

熱到爆汗嘅日子，返到屋企竟然發現冇水沖涼，咁點算好呢？如果發生喺四仔作品中嘅話，梗係要搵個鄰居借浴室洗白白，咁先夠香艷火辣，繼而埋身砌個你死我活啦！

沖涼唔閂門

索女鄰居突然造訪，聲稱屋企冇水沖涼，想借你個浴室嚟用吓，卻發現佢沖涼竟然唔閂門，血氣方剛嘅男戶主應該點做好？想知下文就要睇呢套由Vision Films製作嘅《Knocking Up The Nanny #4》，搵嚟幾位身材火辣嘅脫星參演，加上大量出浴鏡頭，更係視覺好享受，仲有唔少自娛演出，必定睇到興奮無比。

毛巾滑落

靚女沖沖吓涼，突然圍住條毛巾衝出嚟，跟住喺你面前跌毛巾，咁嘅橋段雖然好老土，但正吖嘛，就好似呢套由Jizz Center炮製嘅《Luscious Latinas》咁喇！故事講女鄰居嚟沖涼，沖到一半見到小昆蟲而大驚，跌毛巾露全相後，便向男主角求慰籍。演出嘅脫星身材前凸後趷，觀賞性十足，加埋火辣嘅騎乘演出，值得再三回味。

碟評

以借浴室發展出嚟嘅情慾故事，係就係老土咗啲，但又真係好受四仔迷歡迎，而喺今次推介嘅作品中，尤以《Knocking Up The Nanny #4》嘅觀賞性最高，原因好簡單，巨乳加上偷窺劇情，官能刺激度一流！