【是日通勝】

農曆六月十九

癸卯年 己未月 乙未日

吉時：上午5時至7時、下午3時至5時、晚上7時至9時

凶時：凌晨1時至3時、上午9時至11時、下午5時至7時

宜：祭祀、嫁娶、安床

忌：動土、行喪、栽種

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：4、18、27

幸運顏色：白

【星座運程】

今日幸運星：雙子座

白羊座：運勢總會有起有落，凡事要向好的方面想。

金牛座：遇上麻煩忌慌張，沉着應對有助大事化小。

雙子座：得到好運氣加持，宜抓住時機為理想奮鬥。

巨蟹座：財運糟糕，平常心看得失，煩惱會少好多！

獅子座：搵錢要依正途，勿因一時貪念而行差踏錯。

處女座：愛情運強，花心思培養感情，伴侶更愛你。

天秤座：相信自己，謹守崗位，可看到成功的希望。

天蠍座：抽空跟家中長輩閒聊，可感受到家庭溫暖。

人馬座：錢財乃身外物，勿因金錢損失而胡思亂想。

山羊座：財運不錯，謹記知足常樂，不可貪得無厭。

水瓶座：健康運最強，保持心境平和，身體會更好！

雙魚座：包容不等於縱容，要讓伴侶明白你的底線。

【生肖運程】

相沖生肖：牛

旺弱指數：（升）雞 偏財旺

（跌）牛 有意外

鼠：狀態不佳，無心工作，容易為情破財。

牛：是日沖煞，外出要小心，慎防意外生！

虎：敏感多疑，應避免為小事而大發脾氣。

兔：待人大方，不斤斤計較，人緣運上升。

龍：交際能力強，能為自己帶來許多好事。

蛇：容易激動，要控制情緒，避免得罪人。

馬：能助身邊人解決一些煩惱，備受重視。

羊：運勢欠佳，外出活動易遭受無妄之災。

猴：頭腦清晰，分析力強，適合做理財規劃。

雞：偏財大旺，理財投資策略可進取一點。

狗：不太如意，得失心重，易陷入是非爭端。

豬：領悟力強，處事得心應手，贏盡好評。

【暢所欲玄】（占星師Scorpio）

獅子座天生是個小太陽

我們平日常說某人是XX座，大部分情況下是講那個人出生時太陽行經的星座。每年的7月23日至8月22日之間，在占星學上，太陽回到它的家—獅子座。出生於7月23日至8月22日之間的獅子座朋友，天生就是一個小太陽。接下來幾期會同大家研究一下獅子座。

獅子座的符號是一隻獅子（雖然我覺得它比較像逗喵棒），代表力量、勇氣和王者的地位。由於主宰星是太陽，獅子座的人通常很有自信、自尊心和熱情，富有創造力，渴望成為眾人焦點，並享受成為中心人物的感覺。他們喜歡在人群中引人注目，很有創造力和表現欲，通常喜歡在藝術和表演領域發揮自己的才華，能夠吸引人們的注意力，並在舞台上表現出色。他們也很慷慨，喜歡與他人分享財富和資源。（除非他們發現你把自己當傻瓜了。）

由於天生有表現欲，獅子座的人往往自帶領導人的氣場，能夠在團隊中扮演重要角色，總是願意表現自己並展示才華，通常能夠吸引人們的注意力，並在社交場合中表現出色。

然而，獅子座朋友們也有一些缺點要注意一下，他們可能過於自我中心，忽視他人的感受和需要，也可能過於固執，導致與他人產生衝突。此外，他們可能過於注重外表，因而忽視了內涵。

總之，獅子座的人是充滿自信和熱情的領袖，具有創造力和創新精神，並享受成為中心人物的感覺。然而，他們也需要注意尊重他人的感受和需要。