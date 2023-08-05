爆操女神︱王馨平親授兩招瑜伽　去大腿水腫兼改善便秘

經過幾集《爆操女神》，靚女KOL樂詡榆由一個「瑜伽初哥」，到依家都有一定嘅基礎，所以我哋嘅導師王馨平（Linda），決定升級難度示範兩招都教高難度嘅體式。前幾集所教嘅動作都只係針對改善身形，但今集嘅體式不但能鍛煉體態，仲可以幫助去水腫同改善便秘，聽完係咪覺得好心動呢？

導師Linda所教嘅第一個動作就係扭轉三角式，透過鍛煉呢個體式有效塑造腰部兩側線條，因訓練時加入扭轉動作，可幫助腸道動作，改善消化不良等問題。訓練時，首先將左腳一大步踏後，前後腳間保持4個腳掌嘅距離，然後左手向天伸直，再將上半身向前下彎，嘗試用左手掂地下。最後維持姿態再將右手向上伸直，並且眼望右手。

Linda喺節目最後示範咗金字塔式，呢個體式嘅好處係會強化及美化下盆嘅線條，除咗外觀上嘅變化，仲可以幫助排走大腿嘅水腫。第一步就要將左腳踏後，再將雙臂向上伸直並手背互相貼住，而最高難度的一步就係雙手拉向背後，手背互相貼住，亦緊貼背脊。睇完係唔係覺得有複雜呢？咁就要即刻睇今集嘅《爆操女神》，當中會慢慢教你點做呢兩招！

場地：Snap Fitness （San Po Kong）