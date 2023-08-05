星玄︱胡定欣密密操練　火辣泳裝大騷結實腹肌

今日係8月5日，即農曆六月十九，適合祭祀、嫁娶同安床，最旺生肖係雞，屬雞嘅人偏財大旺，理財投資策略可以進取一啲。視后胡定欣就係屬雞，平時好鍾意做gym嘅佢，練得一身好身材，之前喺林夏薇嘅船P生日會上面，就鮮有咁着住粉紅色比堅尼，大晒fit爆線條。近日更被邀請飛到越南做港姐活動嘅嘉賓，為咗有最佳狀態迎接越南粉絲，呢排佢好積極操練，仲表示想騷吓手臂同腰仔先，指膊同腹開始有效，連定欣媽媽都話佢大隻咗呢。加上定欣同視帝陳豪新作再度拍住上，喺新劇《破毒強人》入面，第一日開工就拍攝結局嘅情深戲份，埋位就即刻入戲，盡顯視后風範！定欣今日一定要把握機會，話唔埋會有意外嘅工作機會。另外屬兔、龍同埋豬嘅大家，人緣真係唔錯，處事可以話得心應手。

今日嘅幸運星係雙子座，你哋得到好運氣加持，一定要抓住時機為理想奮鬥。馮盈盈就係雙子座，一直備受無綫力捧嘅佢，前途無可限量，但係佢舊年就減少咗幕前演出，原來係返咗母校港大進修，近排回歸就拍新劇《逆天奇案2》，同靚仔高鈞賢飾演一對，睇嚟已經重拾狀態，仲作為師姐去教應屆港姐口才同catwalk訓練，曝光度愈嚟愈高。今日運氣咁好，盈盈又咁上進，一定要抓緊機會，拍多啲劇集同節目，畀觀眾睇啦！除此之外，今日山羊座財運都唔錯，但切忌貪得無厭。