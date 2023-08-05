訪孟加拉捱足4針　唐詩詠呵護少女心

唐詩詠現時在孟加拉進行探訪，由於當地天氣炎熱及經常下雨，詩詠因皮膚敏感長出不少粒粒。她指今次探訪透過遊戲及各項活動傳授知識，更有教女童如何處理女性月事。

視后唐詩詠離開無綫後有較多私人時間，除了搞舞台劇、去旅行及約朋友聚會外，日前又應邀去孟加拉進行探訪，別具意義。詩詠現時身在當地繼續行程，由於以前不停開劇，當時根本騰不出時間，故今次收到有關機構邀請時，她一口答應，展開首次探訪之旅。

詩詠昨日（4日）接受本報訪問時，指出發前做了不少資料搜集，更接種了4劑防疫針，包括傷寒、日本腦炎及破傷風等。當地天氣相當炎熱，每日氣溫高達36、37度，而且經常下雨，她亦做足準備：「帶定水靴，因為成日落雨，而且一落就水浸。除咗去首都達卡之外，我仲要去一個鄉村，嗰度好多烏蠅同蚊，又有登革熱。我以前拍外景試過一款蚊怕水，搽咗真係冇蚊叮，今次都有帶。」她多年前去過尼泊爾，在當地試過水土不服，故她今次主要食雞蛋，另由於天氣太熱難適應，她因皮膚敏感長出不少粒粒。

改名做Miss Hong Kong

她透露今次主要是去當地學校及國際培幼會在當地辦公室設立的教學地方及託兒所，探望當地小朋友。期間，她跟多位女童做訪問，並教導她們月事的知識：「講解畀佢哋知月經時要點處理，亦會教佢哋成長期間遇到事情時嘅心理調節。」她又笑指當地工作人員經常忘記她的名字，故不時稱呼她為「Miss Hong Kong」。