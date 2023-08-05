楊紫破暑假檔紀錄　五角戀贏熱度新劇封神

內地「流量小花」楊紫再憑新劇人氣勁升，雖然劇中感情線複雜，但劇情及演員CP感都獲網民激讚，播映一周收視已破近兩年暑假檔紀綠，令楊紫被封為「紫神」！

內地小花楊紫主演的古裝劇《長相思》近日熱播中，與男星張晚意、檀健次、鄧為及王弘毅大搞五角戀，劇集收視破了近兩年暑假檔紀綠，網民的「彈幕」互動量更破億，吸引逾350萬人預約觀看，更成為累積多個平台熱度最高的劇集，壓倒《夢中的那片海》、《玉骨遙》與《愛情而已》。楊紫人氣再度激升，被網民封為「紫神」及「爆億思」。

忠於原著 製作認真

楊紫拍攝該劇時刻意減磅，穿上戲服明顯清減，被讚古裝扮相清麗脫俗。劇集僅開播一周，已吸引大批網民討論劇情和人物，多條熱搜話題包括「#長相思親媽坐鎮#」、「#長相思14集封神了#」等，當中熱搜「#長相思#」的閱讀量更高達111億。而主要演員同樣備受關注，鄧為的社交網7日內「漲粉」逾117萬，張晚意及檀健次各自「漲粉」60萬和82萬，至於原本已擁超多粉絲追隨的楊紫，則「漲粉」近30萬！

對於《長》劇能在暑假檔爆紅，有網站歸納出幾個因素，包括劇情、CP組合和製作，尤其是人物和場景高度還原原著小說，不同人物有不同性格，但不會互相搶奪觀眾眼球，而製作上也絕不敷衍，獲得大批網民讚賞。