東方日報C1：林愷鈴秘戀楊天宇　失「手」洩蜜

最近「A0女神」林愷鈴（Ashley）驚爆秘撻爆肌型男楊天宇（Angus），兩人去年因出席活動而結緣，近日有讀者爆料指Ashley社交網的一張飲咖啡相不慎露出Angus的手，令戀情外洩，兩人又不時在社交網前後上載相同地點的獨照低調放閃，如今女神封盤，相信令不少宅男心碎！

年僅23歲的女神林愷鈴青春無敵，除有一定的音樂造詣外，更對圍棋、劍擊及馬術等有所認識，可謂動靜皆宜，畢業於港大建築系的她堪稱圈中的女筍盤。入行8年的她與緋聞零關係，不過近日本報卻接獲讀者報料，指Ashley早前於社交網上載一張飲咖啡相，相中不慎露出男友的手，而「背後的男人」正正是英皇力捧的小生楊天宇！

Ashley與Angus同是模特兒出身，去年11月兩人應手錶品牌之邀出席活動，女方事後也有在社交網上載活動照及連Angus在內的4人合照，雖然當時兩人未有太多交流，不過，由於他們的成長背景兼朋友圈子相若，加上均是愛狗之人，不時會在網上大晒跟狗狗玩耍的照片，故此相識不久便一拍即合，但為免影響雙方事業，經商量後決定低調發展戀情，而Ashley早前開出揀男友的條件首要是「愛才」，似正暗指Angus！

忍唔住隔空放閃

為免戀情曝光，一對小情人自拍拖以來凡事顯得小心謹慎，不過在社交平台難免「留痕」，除了Ashley的照片無意間露出Angus的手之外，兩人曾先後上載身處赤柱及淺水灣沙灘的獨照，5月底Angus先晒出在赤柱飲椰青的相，Ashley亦於6月上載在赤柱的相片，相中她笑到見牙唔見眼兼彎腰，地面則有拿着相機的手之倒影，Angus再次「出手」。另一次他們相隔2日在網上甫了在淺水灣的相片，Angus騷肌曬太陽，Ashley則是大頭照，顯得小心翼翼，但又忍不住隔空放閃。而且記者發現每當Ashley發貼文，Angus很多時即極速點讚，情況與當初同經理人公司的陳家樂力追連詩雅時，動作不謀而合，愛得甜蜜卻低調。

現年28歲的Angus本身經濟條件不錯，夏威夷出生的他中小學時曾就讀本地名校，及後於美國西雅圖華盛頓大學經濟系畢業，求學期間更是排球、欖球及手球校隊成員，與熱愛運動的女友絕對啱Key。滿身肌肉兼身高6呎的他於5年前加盟英皇娛樂開始獲力捧，近年多套重頭電影包括《怒火》及《爆裂點》等都獲派重要角色，可見相當受重視。

由於事業正處於起步點，Ashley與Angus近期各有各忙，女方主演的劇集《冰上火花》推出在即，又是不少品牌活動的寵兒，銳意進軍樂壇的她更不時拍唱歌片上載到互聯網分享。而Angus近日則忙於夥拍湯怡拍攝劇集《轉角綄沙街》，同時亦被點名夥拍謝霆鋒及陳偉霆，稍後演出新戲《無限任務》，經理人更安排他與艾妮合拍婚嫁首飾廣告。雙方見面時間不多，卻反令彼此更珍惜相處時光，而Angus年前曾與「文青女神」袁澧林拍拖逾年，及後和平分手，他對Ashley和盤托出未有絲毫隱瞞，贏得女友的信任一票，身邊人更對這段戀情十分睇好。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：