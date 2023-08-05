SmarTone全新SmarT Pass機王早鳥預訂優惠　低至88折出機及獨家禮遇

【營業資訊】萬眾矚目全新機王即將面世，SmarTone近日推出全新「SmarT Pass出機快證」早鳥預訂優惠，客戶完成指定任務即獲SmarT Pass，愈早登記愈早優先出機，並享低至88折全新機王預訂優惠，以及連串SmarTone獨家出機禮遇。

新客戶由即日起上台選用指定5G月費計劃，可獲SmarT Pass出機快證一張。客戶愈早上台，所持SmarT Pass的優先預訂位置愈前，鎖定SmarTone獨家出機禮遇包括全新機王低至88折優惠、指定原廠潮物低至88折優惠、免費12個月升級版雙面保護「SmarTone 爆芒換新™」服務。

現有客戶更享多項額外優惠，即日起只須續約或升級至指定5G月費計劃，即獲SmarT Pass出機快證一張，並專享SmarTone獨家出機禮遇包括全新機王低至88折優惠、指定原廠潮物低至88折優惠、免費12個月升級版雙面保護「SmarTone 爆芒換新™」服務、 Verbatim 67W快速充電器一個(價值$238)，每月加$20即享額外SmarT Pass一張、全新機王可享88折優惠、免費12個月升級版雙面保護「SmarTone 爆芒換新™」服務。

當全新機王於SmarTone開始接受預訂時，持有人可於48 小時內行使SmarT Pass，鎖定心水機款優先預訂。每張SmarT Pass可預訂全新機王一部，名額不可轉讓，出機次序將視乎所持SmarT Pass的優先位置及所選機王型號，詳情可瀏覽smartone.com/hk/smartpass。