Anson Lo激吻陳漢娜　咀足5秒嚇窒「神徒」

男團MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆）忙於演唱會後，雖然被前輩羅家英爆他即發燒不適，但日前Anson Lo已精神奕奕在中環繼續為ViuTV新劇《社內相親》開工拍攝，他和劇中女主角陳漢娜（Hanna）在都爹利街一間餐廳樓梯門外，兩人先在門口對話，期間可能是女方NG，見Anson Lo笑着用手遮住她塊面，非常爆笑。兩人對話時，Hanna趁Anson Lo個頭一轉，她即偷吻對方面珠一啖，因為Hanna啜得太大聲，現場有十幾位「神徒」忍不住嘩一聲，幸好神徒企在對面條街未有影響收音，之後導演再來另一個Take。

Anson Lo之後又在現場連跑兩次，都有成50米路，因為天時暑熱，見他跑到身水身汗，幸好導演好快就收貨，他就登車涼冷氣稍作休息，由於Anson Lo的出現，吸引大批「神徒」現身，高峰時有過百人，非常熱鬧，但他們表現乖巧，在現場非常合作，完全不會影響工作人員拍攝。期間Anson Lo步出保母車，親民的他刻意走近歌迷堆，跟他們作近距離打招呼，氹得歌迷非常開心。

Anson Lo跟陳漢娜在劇中有好多咀戲，繼之前兩人拍一場當街仆倒接吻戲後，仲有場激咀戲，兩人在樓梯深情互望後，即肉緊埋身肉搏，Anson Lo一手攬住Hanna條腰，另一手攬住其後尾枕拉埋嚟咀，而Hanna也捉住Anson Lo的耳仔，兩人咀足5秒以上，現場人士都屏息以待，當導演一叫Cut，神徒們瘋狂尖叫，工作人員即說：「唔好嘈，冷靜啲。」