轉廢為寶｜網傳過期牛奶3大用途

不少人都有飲牛奶的習慣，奈何新鮮牛奶保質期短，一不小心就會擺過期，再飲分分鐘「絞肚痛」，因小失大。不想浪費牛奶？其實過咗期的它們都有很多用處，網上流傳的這些功能不看隨時走寶。

【化身清潔劑】

不說可能不知道，原來牛奶具有清潔的作用，如用百潔布或毛巾沾上鮮奶可有助去除在瓷磚或洗碗枱上的頑固污漬。另亦可把牛奶以兩倍水稀釋用作擦拭地板，令地板變得光亮。再者它亦適合用來清潔皮具或木製品，在去除污漬的同時可令其表面更有光澤。

【化身美容小幫手】

變了質的牛奶會產生一種屬果酸的乳酸，有軟化角質和補濕的功效，可用作護膚。用法是把其倒在化妝棉或面膜紙上敷面，或者用水稀釋後淋浴或泡腳，不過敷完或泡完後要再用清水沖洗。除了對面有用外，過期牛奶亦可用來護髮，用法是以稀釋的牛奶塗在濕髮上，按摩再用清水沖洗。

【化身修復師】

牛奶除了有去污及護膚的作用，原來還有修補瓷器裂縫的功效！網傳把瓷器及牛奶放入煲中煮沸，再轉以細火煮約45分鐘，關火後待冷卻，就可以牛奶填補裂痕，將裂痕修補。