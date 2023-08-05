同SINOPEC分享Push To The Max故事 贏雙人新加坡自由行套票及賽車門票

【營業資訊】想9月免費去新加坡看賽車？即刻參與SINOPEC活動，分享您Push To The Max（發揮極限）的勵志故事，就有機會贏雙人新加坡5天4夜自由行套票及3日賽車門票及豐富獎品。非駕駛人士只要有親友符合參與資格，都可以獲邀請一齊參與活動！

凡參與活動的合資格SINOPEC會員，可於2023年9月收到2張中石化超級汽油HK$8.28/升電子折扣券。

獎品內容：

一等獎（1名）：雙人新加坡5天4晚自由行套票及3日賽車門票

二等獎（2名）：價值HK$3,000燃油電子現金券

三等獎（50名）：價值HK$554之SINOPEC油站及員工模型乙套

參與資格：

於推廣期內使用已綁定APP之X CARD或X CARD PLUS惠顧；或於交易時使用APP儲分；及推廣期內分別於3個不同日子惠顧中石化超級汽油或中石化汽油3次或以上，每次惠顧折扣後金額必須不少於HK$200。

有關活動詳情，請參閲SINOPEC PLUS APP內活動頁面。