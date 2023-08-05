Chill住歎！香噴噴烘焙美食

經過烘焙的蛋糕、曲奇又或小甜點，都散發一種芳香的氣息吸引你。近日有不少烘焙新店開幕，帶來不同口味的麵包或糕點，相信必定引來連場人龍。

可愛哥基做主角

身體圓潤又肥美的哥基，軟萌又可愛，數碼港開業的西式烘焙咖啡店Stumpy Bakery為客人提供多款口味的麵包和三文治等，最特別肯定是創辦人將自己的愛太哥基Rambo作靈感，打造出哥基屁屁包、印有哥基圖案的杯子蛋糕等誘人美食。另外還有煙三文魚比高包、燒牛肉意大利軟包和卡布里意大利軟包等款口味三文治，簡單來一杯咖啡或茶，主子則可歎一杯小短腿咖啡和狗隻食用小點，最是寫意。

閃電泡芙丹麥酥

法式甜品精緻美味，款式亦相當多，法式烘焙甜品網店Ohlalagout早前於上環開設閃電泡芙專賣店，店內有各款熱賣的「激檸‧閃電泡芙 No.13」、「士多啤梨大黃‧閃電泡芙No.2」和「杏子41%牛奶朱古力‧閃電泡芙 No.14」等口味，實體店亦有各款丹麥酥，包括雪花藍莓、朱古力牛角包、焦糖肉桂琥珀、野菌牛肉酥盒、凱旋煙肉丹麥和布魯斯凱迷你熱狗酥等鹹甜選擇，同樣熱賣。

鬆脆拿破崙

法式拿破崙要做得鬆脆很講技巧，剛於銅鑼灣開新分店的NEFO PUFF主打法式拿破崙蛋糕，15款口味有伯爵茶無花果、肉桂蘋果、法式栗子、沖繩紫薯和荔枝香檳果凍杧果等，新店亦有即點即製的堂食小立方拿破崙，讓大家感受到酥皮的牛油香氣。除此之外，店內供應美味的鮮果牛角包窩夫，7款口味包括日式士多啤梨、熟成杧果、波子青提和香蕉朱古力等，配日本直送忌廉，幼滑有果香。