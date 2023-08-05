周嘉洛搣唔甩「金城安」　林夏薇太苗條畀狗夾硬拖

藝人林夏薇孖周嘉洛合作的無綫新劇《寵愛Pet Pet》，劇情輕鬆搞笑，官方近日上載數條NG花絮片，由於嘉洛於處境劇《愛．回家之開心速遞》飾演的金城安形象入屋，令薇薇與徐榮於拍攝時也不小心嗌嘉洛角色名字為金城安，不但如此，薇薇與劇中愛犬「冬甩」Romeo的互動亦很搞笑，Romeo拍攝時曾試過扭計玩走佬，令薇薇相當無奈，而身形嬌小的薇薇亦曾試過遭Romeo強行拖着走，場面搞笑。

監製Andy分享Romeo拍攝趣事，他說：「第3集Romeo有場診所搗亂戲，拍完呢場戲之後嗰日要補拍一啲鏡頭，點知Romeo死都唔肯入番個診所場景，可能呢場戲對佢嚟講係一個幾大嘅場口，所以留有陰影，主人招浩明點拉佢都唔肯入番場景，之後只好放開繩畀佢hea吓，點知Romeo走埋嚟我膝頭度挨住，大家話佢好似知道我係監製，想求我快啲放佢收工！」

而劇中飾演過氣廟街歌后的林漪娸，除了與蟒蛇有不少對手戲，還會以多套Bling Bling靚衫示人，她受訪時坦言過足戲癮：「呢個角色比平時嘅化妝濃好多，同埋要戴好多唔同假髮，好有80年代感覺，造型好特別，今次對我嚟講係一個突破，因為我好少做呢類角色，演處境劇比較少感情戲，今次可以見到林漪娸另外一面！」談到與蟒蛇近距離接觸，她自言有少許害怕，若非拍攝也不會接觸。