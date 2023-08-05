港姐2023︱莊子璇負面纏身照攞獎：大家嘅眼睛係雪亮

2023年香港小姐候選佳麗今日（5日）現身宣傳活動，她們即場以越南外景拍攝為主題的T恤，並由現場觀眾票選至Like佳麗，最後由大熱的莊子璇勝出。莊子璇表示對結果感意外：「冇諗過觀眾對我反應好，大會本來叫我哋屋企人嚟捧場，但我冇叫到。（之前負面新聞冇影響你人氣？）大家嘅眼睛係雪亮，會分到真定假。（今日攞獎打強心針？）所有獎都唔會影響到決賽，結果都係要睇當晚表現，到時才藝會表演跳唱。」

大熱之一的王敏慈成觀眾至Like佳麗五強，但最終不敵莊子璇，她表示沒有不開心：「好多謝大家投票畀我。（家人冇來現場？）佢哋全部喺新加坡，媽咪話決賽會嚟香港睇我比賽，佢之前都有嚟探過我。」講到越南外景期間，不少佳麗都增磅而回，她稱自己體重沒大變化，反而是曬黑了不少：「我依家好驚再曬黑，不過健康最重要。」她謂除了保持身材，亦積極準備決賽的才藝表演：「我會表演跳中國舞同古箏。」

至於胡睿涵的畫功被讚賞，她透露學了2、3年畫畫，問她會否為每位佳麗畫人像畫？她笑言：「可能要等比賽完之後。（畫功了得有助比賽？）係才藝，可能會加印象分。（才藝表演畫畫？）因為得1分鐘表演，好難畫畫，會表演唱歌。」問到越南外景有否增磅而回？她坦言：「當地食咗好多嘢，都有肥咗少少，返嚟即時減肥。（好緊張體重？）見到體重上升好緊張。」