港姐2023︱陳怡名用普通話受訪　為爆粗同網民罵戰解畫

2023年香港小姐候選佳麗再爆是非，近日14號陳怡名（Zora）在港姐官方社交網上公然投訴宣傳片拍得醜，繼而跟網民爆罵戰，粗口橫飛，今日Zora現身港姐宣傳活動，對於此事，來自內地的她受訪時表明為了準確表達，故會用普通話回應，講到投訴攝影師把她拍得醜，她解釋說：「平日有不好看的照片也會拿出來與佳麗們互相調侃，那天的宣傳片我覺得不雅觀，因為我當時在吃飯，我跟工作人員的關係不錯，我的留言只是在吐槽而不是發火。」

她強調自己不是一個愛生氣的人，對於跟網友爆罵戰，她說：「我沒有生氣，所謂的發火，是帶了主觀色彩，評論也沒有很大火氣或過激言論，我一直覺得評論很新奇有意思，好的評論會覺得不錯，不好的沒所謂。當日見到一些不太明白的留言，我感覺是不太好聽的評論，一時之間不懂如何回覆，再加廣東話和繁體字對我來說是全新語言，故由轉成繁體回答後令大家有誤解。」她指自己不喜歡衝突，回應只是開玩笑及吐槽，沒有對罵，也沒有用粗言穢語，一直以有則改之，無則加勉的態度去面對評論，她坦言將來會加倍小心用詞：「我向來比較隨意，沒想到有那麼多人關注自己，現在注意到，之後不會再開玩笑。（擔心影響形象及比賽評分？）我對不小心造成誤會感到抱歉，我跟工作人員及評審都有相處過，相信評審會看到我的表現。」

對此，今屆港姐統籌經理何小慧亦表示：「可能啲佳麗壓力大，Zora嘅廣東話唔係咁好，可能有啲誤會，叫咗佢要小心講嘢。（Zora投訴啲相唔靚？）啲相好難張張拍得靚，佢都係靚女，係有幾張爭少少。（EQ要提高？）佢哋有啲年輕比較細，可能未必有咁好EQ，每次有新聞出都會同佢哋講，佢哋都冇乜嘢，畀啲時間佢哋。（話佢講粗口？）可能佢講得唔正，要溝通吓，佢唔係有心，佢未必明白啲廣東話意思係咪粗俗。」