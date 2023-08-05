台灣#MeToo︱小紅老師爆黃子佼曾約拍照　慶幸逃過一劫

台灣主持人黃子佼6月捲入#MeToo風波，被爆涉性騷擾事件後一度自殘送醫，在昨日（4日）現身台北地檢署面對受害者的提告，他否認性侵的指控，澄清是為了藝術而「合意性交」，但先前提告台灣搞笑藝人NONO（陳宣裕）的網紅「小紅老師」今日（5日）發聲，她指看見到黃子佼現身北檢否認性侵後，表示自己因為當時黃子佼道歉及試圖輕生，所以並沒有多說事件，但聽見黃子佼提出「合意性交」4字，隨即想分享曾和黃子佼互動的經過，坦言以往也差點被黃子佼約拍照片，是朋友要求她不要赴約，如今看來逃過一劫。

她回憶當年黃子佼曾被演藝圈封殺，他便想開唱片公司、組女團，依人脈找上了小紅老師。後來黃子佼和小紅老師在咖啡廳約見面，交換了聯絡方式，黃子佼還提醒她暫時不能交男朋友並且要注意形象，在某次黃子佼說自己在練習攝影技巧時，問到小紅老師願不願意當他模特兒，她以工作忙婉拒後黃子佼仍想約會她，更表示可以在電視台等她下班，正當小紅老師找不到方法拒絕時，她的朋友告訴她不要赴約，最後才沒再跟黃子佼約見面，她並不同意「合意性交」這說法，表示時間不能掩蓋事實，更多的只是逃避。對於此事黃子佼方面暫無回應。