華語樂壇天后李玟(CoCo)上月5日逝世,終年48歲。遺體於本月1日在港進行火化,她的外籍富商丈夫Bruce Rockowitz亦有到火葬,唯離開時遭到女歌迷激動拍打車窗追罵。當然Bruce臉容凝重似乎受嚇,離開時表露心迹他:「I love Coco, my whole life.」。

事後他接受訪問,表示「I have 100 percent nothing to do with her death.」,強調自己與Coco的死百分百無關。又表示與Coco在一起20年,沒有一段關係是100%完美的。對於當日被追罵,Bruce直言自己不懂中文,不知道在鬧什麼,但就感到這樣不太好。Coco二姊李思林對於Bruce的這論,表示「香港有言論自由」。