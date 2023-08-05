鍾嘉欣加國返港即出騷　住址被公開自嘲變景點

藝人鍾嘉欣（Linda）今早（5日）從加拿大來港，下午立即出席活動絲毫沒有疲態，育有兩女一子的她，狀態甚佳，挑戰充氣裝置障礙賽時活力十足。她表示每次拖着3小孩出街感覺好有型，現時小孩處於建立價值觀及性格的階段，夫婦重視陪伴，每日自己會做好多運動，希望讓小朋友養成做運動的好習慣。

她透露是次來港主要處理香港屋企事務，明天便飛返加拿大，留港短短1日半，大表刺激，覺得工作帶給她思想及心靈的健康，令自己充滿自信：「想灌輸小朋友知道，人生世上要好努力，靠自己雙手是得來不易。唔好以為好容易，父母做好榜樣，希望令佢哋將來自己照顧自己，就是最好禮物。」她稱長女在她離家前，跟她說：「媽媽，加油！」日前仔女問她信不信有超人及超能力，她和老公異口同聲表示超人父母就在眼前。

問到會否再拍劇？她表示孻女只得10個月大，希望待女兒2歲後再算，如果在外國取景也可以考慮。一直愛創作歌曲的她，已有13首作品，其中有兩首自己作詞，11首自己作曲，手頭上有多首新歌，計劃年尾會推出一首：「可能冇人知，創作音樂係我嘅興趣，令我心靈更好，想推出鼓勵性的歌曲。（向樂壇發展？）唔好咁凝重，想發放自己鍾意嘅嘢。」

提到近日嘉欣的加拿大住址被網民公開，她笑言早在結婚時地址已曝光，已成習慣，她說：「有自己私隱當然好，我想過簡單生活。（有人屋外等你？ ）結婚時有傳媒在等候，屋企變咗主題公園景點一樣，見過有人專登揸車過來拍卡。」她自己屈指一算，返加拿大居住了8年，很感恩仍能繼續在香港做自己鍾意的事。