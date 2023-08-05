Lexus新LM終於嚟到香港喇！

凌志(Lexus) 全新第二代LM抵港，輸港3個版本清一色為混能版，包括有前驅7座位LM 350h、e-Four 四驅7座位LM350h Executive Lounge及e-Four四驅超豪華4座位的LM350h Emperor Suite。

今次主要講有咩輸港版本、車價及有咩標準配備。首先今代LM全線都搭載油電混合動力，輸港的3個版本，包括有前驅7座位LM 350h、e-Four四驅7座位LM350h Executive Lounge及e-Four 四驅超豪華4座位的LM350h Emperor Suite。全車載2.5L直四混能引擎及E-CVT波箱，最大綜合馬力達250PS，至於綜合耗油量，前驅7座位LM 350h為5.62 L/100km (WLTC)，e-Four四驅的LM350h Executive Lounge及LM350h Emperor Suite則為5.71 L/100km (WLTC)。車價約由170萬至220萬不等。

所有LM350h型號均標準配備LSS+3.0主動式安全及預警式防護系統、多功能輕觸屏幕遙控器、19吋鍛造輕合金輪圈、雙靜音操作電趟門連自動伸縮腳踏、中排左右天幕連電動遮光簾、前中排冷暖座椅、4區自動冷氣連前後Nanoe®X空氣淨化系統及Active Noise Control(ANC)電子噪音抑制功能等多項全新頂級豪華設備。