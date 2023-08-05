「小卡」谷碟疑涉綑綁銷售！TWICE事務所受查

韓國樂壇競爭激烈，台灣成員周子瑜所屬的人氣女團TWICE，在全球累計唱碟銷量早已突破千萬，而SM事務所旗下女團aespa今年更創下女團最高開售紀錄。不過，韓團出售的專輯，會隨機附上如成員自拍照之類的小卡，卡上甚至附有親筆簽名，但每張專輯通常只有一名成員小卡，歌迷要購買專輯拆封後，才得悉小卡屬哪位成員，導致粉絲為購得心儀成員、限定版或集齊全套小卡，不惜購買數十甚至數百張專輯。

韓國一張唱碟售價約90至240港元，視乎附送的精品多少。早前SM事務所旗下的人氣男團NCT更曾推出多達50種以上的小卡，小分隊NCT Dream近日發售的第3張正規專輯《ISTJ》首周大賣逾365萬張，亦是以同一銷售手法。至於13人男團Seventeen推出的小卡不計其數。

對於這種利用賭博心態來增加銷量的行銷策略，已惹起網民不滿，認為「小卡賭博」的歪風應該消失。而韓國公正交易委員會（FTC）已對SM、JYP、YG與HYBE四大事務所展開調查，質疑當中涉及的「綑綁銷售」違反公正交易法。不過，韓國唱碟每年銷售額的確因為附送偶像小卡的銷售手法，而在過去數年間，由原來約1,000萬張，倍增至近年逾7,000萬張。