王君馨嘲老公五音不全　黃明德獲兩大學面試

歌手王君馨（G.Racie)、黃明德（Dark）及許靖韻等今日（5日）現身Mira Place年度音樂節「Gimme LiVe 2023 」參與演出。獻唱4首歌曲的G.Racie表示當中有快歌及情歌。問她平日有否唱情歌冧美籍老公Daniel？她説：「我首《Fly Me To You》其實當係送畀佢㗎，因為都係講異地戀。（老公會唱情歌冧你？）佢五音不全、四肢唔協調，跳舞似隻蟹咁，冇諗過點解會嫁畀佢，哈哈！」不過她又隨即甜笑補充：「佢唔使做任何嘢，我覺得望住佢雙眼就已經好好，他唔係口甜舌滑，但每當我有煩惱，他就突然有一下智慧，講一句說話我就通，總之就係正貨。」她笑指近期在家排舞時，老公又會跟著跳：「識佢嗰陣佢係聽四大天王嘅慢歌，做Gym都會聽好慢嘅歌，而我會聽節奏快嘅歌，我哋嘅世界好唔同，不過一凹一凸就好夾！」

港姐出身她，被問到有否留意應屆候選佳麗？她表示沒有刻意細看，只間中於網上看到消息：「網上充斥太多資訊，個腦塞唔晒，有時睇得太多仲會令自己感到焦慮，集中唔到去做事情。」另她透露稍後會與好姊妹衛蘭、衛詩、鍾舒漫及鍾舒祺前往美加做佈道會：「會帶佢哋去紐約睇我成長嘅地方同食嘢。」她表示美加剛巧有工作接洽中，若成事會順道留下工作：「內地都有節目傾緊，但因為有啲危險性，所以仲傾緊。」

至於應屆DSE考生、於文憑試考5科獲18分成績的英皇新人歌手Dark，透露已到兩間大學進行面試，現正等待大學聯招結果：「去咗教育大學中史系、浸會大學環球螢幕科技系面試，對考浸大有信心啲，因為自己有演戲同唱歌經驗。」他坦言因教大面試當日只能以普通話和英文介紹自己，因此比較擔心。雖然向來喜歡讀歷史，但Dark表示近來想法改變了：「聽過其他人意見，唔再執著堅持考入歷史系，始終對演藝工作幫助唔大，所以寧願攻讀有關音樂或演戲科目。」為了增值自己，Dark透露稍後會開始入Studio學習幕後製作，亦正籌備推出慢歌，未來會唱歌與學業兩邊兼顧。