古佩玲讚周嘉洛有魅力　未肯定是否自己杯茶

藝人古佩玲（Kelly）、林夏薇、周嘉洛、曾比特，今日（5日）到電視城為綜藝節目《思家大戰》錄影。Kelly透露於新劇《寵愛Pet Pet》中會對周嘉洛一見鍾情：「之後會介入嘉洛同林夏薇嘅感情。（現實有冇試過女追男？）冇試過，通常都係雙方互相鍾意大家。」她笑言因自己性格內斂，因此今次演這角色需要很多能量：「我係做任性嘅大小姐，唔理嘉洛鍾唔鍾意我，我都表達我嘅愛意，好崇拜佢，佢好幽默，覺得佢好Charm。（現實呢？）都Charm！（係咪你杯茶？有咩擇偶條件？）未知住，要睇Feel，冇話一定要有咩條件，最緊要睇夾唔夾同對我好唔好。」她表示自己的初戀就是一見鍾情，不過到最後也是分手收場：「第一任男友係選港姐嗰陣，嗰陣時Long distance咗好耐。（依家有冇人追？）我都想有人追，追我，我會盡力跑，你追我跑先有Feel。（唔怕追到冇氣？）我送氧氣。（唔驚畀人話吊高嚟賣？）唔會，鍾意我嘅人就一定會鍾意我。」

同場，藝人汪明荃（阿姐）表示與家英哥也很久未有上遊戲節目，她説：「主持就多，好少玩，依家都懵查查唔知點玩。」家英哥即補充：「聽講話唔使做定功課，做咗反而會諗得太複雜。（有冇信心贏？）信心大把，不過對面都好厲害。」問到以往是否經常於遊戲節目贏得獎金獎品？阿姐表示曾贏取電動車，家英哥即搞笑表示：「你贏關我咩事？（㗎車你用緊喎？）好耐以前我喺《獎門人》玩拉枱布都贏過架車，以前我玩遊戲攞好多獎品。」家英哥表示稍後會跟明星足球隊到內地踢足球，阿姐則表示不會陪家英哥北上：「我要拍床褥廣告，不經不覺拍咗30幾年。」家英哥聞言即笑指要食魚翅慶祝，被阿姐反駁他現在不鼓吹食魚翅，家英哥即打趣說：「有個老婆咁識賺錢真係好，我哋呢啲食軟飯嘅。（食得開心？）開心！我啲牙又唔係咁好，啲飲軟軟哋幾好吖。」

談到家英哥早前於電台節目大爆阿姐穿粉紅色內褲，問他回家是否需要跪玻璃？他説：「冇，佢聽唔到我講嘢，哈哈！（全部粉紅色？）總之冇紅色，我就有，平時都會著。（送套紅色畀阿姐？）呢啲唔使你話我聽，如果聽你講先去做就受你影響。」身旁阿姐聽得一臉尷尬，叫他不要再説內褲話題，想當搞笑。家英哥表示平日會送手袋為多，問他知道阿姐喜歡款式？他說：「總之貴就買㗎啦，哈哈！」他笑指二人經濟獨立，不會給錢對方用，笑言雖被指食軟飯，但送禮物全是自掏腰包。