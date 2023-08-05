阿Mo拔掉插了1年的尿喉　膀胱回復尿意感覺

男團MIRROR去年在紅館演唱會期間發生嚴重意外，懸掛半空的巨型屏幕突然墮下並擊中舞者李啟言（阿Mo），他至今仍需留院接受治療，其父李盛林牧師一直透過代禱信交代阿Mo的進展，在今晚（5日）他發出第54封代禱信。

李盛林牧師透露，阿Mo經過一段時間的訓練，終於可以拔掉插了一年尿喉，可以大大減少尿道炎的風險，同時也方便各樣復康儀器的運用。阿Mo亦有膀胱漲尿意的感覺，但同時出現冒汗、感到身體有寒意的情況。現祈盼能將剩餘的膀胱石排清，不致留下令膀胱受損傷。

代禱信內容如下：

（一）啟言（阿Mo）

1. 「拔掉尿管尿袋」

(感恩)

a) 經過一段時間的訓練，插了一年尿喉終於可以拔掉。一方面可以大大減少尿道炎的風險，同時也方便各樣復康儀器的運用。感謝上帝、感謝醫護教授們，也感謝大家懇切的代禱。

(禱告)

a) 這一星期需要在排尿的頻密度上作出適應和調整，阿Mo也有膀胱漲尿意的感覺，但同時會有冒汗，感到身體有寒意。

b) 現在暫時仍需要定時用按壓膀胱的方法排尿，因而休息時間比以前少了。但盼阿Mo 能逐步達致自主控制。請切切禱告記念。

c) 這幾天在按壓排尿時，可以將過去一年所累積的膀胱石部分排出。祈盼隨後能將剩餘的膀胱石排清，不致留下令膀胱受損傷。

2. 即將進行的「MRI 磁力共振」

(禱告)

a) 為 頸椎神經的水腫能逐步消退 禱告，以致神經的傳訊不受這因素的阻礙。

b) 求主讓那些人體 備用的腦神經細胞 活躍起來，能取代受創傷的神經訊號的傳遞。

c) 教授們能精準針對這次 MRI 的結果，定出 進一步的治療方案。

(二) Mo爸媽

「重現去年的心境」： 過去那個星期的測試後，高興的是可拔掉留置了一年的尿喉，困擾的是憂慮拔掉後出現不良反應需要重插尿喉，因為有不少個案是這樣。心裏就好像去年如坐過山車般的心境，所以重讀代禱信10-16，重溫當時怎樣靠上帝和衪的話語或應許度過，回頭看時再深深確信主恩夠用。