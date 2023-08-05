美園和花　挑戰重口味

好多日本AV女優有美貌又有豐滿身材，賣相極為吸睛，但喺AV演出中同男優玩得唔夠放，令作品嘅可觀性大打折扣，好在秀色可餐又技術全面嘅女優仲有唔少，好似美園和花就係其中一位，佢仲鍾意挑戰重口味玩法添！

圓潤曲線美

對於AV迷嚟講，初出道嘅女優當然有其吸引力，但係亦有好多AV迷較為鍾意出道多年，且狀態愈來愈好嘅資深女優，例如有「平成巨乳怪物」之稱嘅佐山愛咁，就愈嚟愈有魅力喇！若果大家對佐山愛鍾情度十足，其實亦可以留意一下另一位同佢質素相若嘅新一代圓潤癡女，佢就係美園和花喇！

今年24歲嘅佢，初出道嘅時候氣質清純，家陣則多咗份艷麗氣質，相當迷人。而改變嘅仲有身材，以前腰圓背厚嘅佢，經過努力修身之後，條腰幼咗好多，而心口對G奶則依然飽滿又彈手，配埋圓潤嘅美巨尻，令體態豐滿而帶曲線美，認真令人食指大動！

大破紀錄

和花喺2018年以SOD旗下品牌「青春時代」嘅新人身份出道拍AV，據聞佢之所以下海，其實係為咗賺錢交學費，開頭同AV廠簽下嘅合約，只係拍3部作品，但係花妹唔知係咪鍾意咗拍AV，定係覺得拍AV係一條財路，所以後來決定留喺AV界繼續發展。

作為AV迷，當然慶幸和花有咁嘅決定，因為佢嘅演出確係夠放夠激又夠精彩，喺演出當中仲表現得技巧全面，騎功了得之外，仲會爆發出激烈潮吹，更重要嘅係佢敢於挑戰好多重口味玩法，並創下喺一部作品當中鯨吞242道白汁嘅驚人紀錄添！

美園和花嘅AV作品產量豐滿，想知道最近花妹有咩新作的話，可以Click上佢嘅社交網留意一下，同時仲可以睇到好多佢嘅性感照，必定能夠滿足眼球。

Profile

年齡：24歲

身高：5呎2吋

三圍：38G-25-36