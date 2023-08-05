張繼聰新歌送謝安琪　分享至死不渝的婚姻

藝人張繼聰今年首度發佈單曲《日薄西山》道出當下對婚姻的看法，繼《K型》後再寫一首歌送給太太謝安琪（Kay）的歌以表達愛意，以作為一個美好的婚姻紀錄。談到《日》的由來，他分享：「有天喺腦海裏突然聽到副歌旋律，就隨即坐喺鋼琴前作曲，阿女Kakaball 當時都坐喺我身旁邊一起彈琴，陪伴我完成首歌。」之後再進行編曲，阿聰第一次聽完後，腦海中即只湧現「至死不渝」四個字。

阿聰認為「至死不渝」一詞在不同年紀會有不同感覺，年輕時很浪漫，但到某個年紀，就覺得極具重量及具價值，他補充說：「覺得要做到至死不渝要好有修為，喺呢段關係上要付出、投入，每日都要做到如初咁相處。人生走到盡頭仲喺埋一齊，先令到至死不渝更加珍貴，唔係一張空頭支票。人一定有高低起伏，但係會明白『呢單嘢真係唔容易，但我哋會繼續向前行』，先令至死不渝更浪漫同認真。」

收到歌詞後，阿聰覺得不少畫面都聯繫到他與太太Kay的婚姻：「可能同小克（作詞人）參與對方太多的人生重要經歷，好多事情不用說都能互相了解，歌詞好多嘢都係度身訂造。睇歌詞嗰陣好感動，裏面提及好多夫妻之間嘅相處，一齊行過的高低起伏、互相扶持，對於我同太太都非常有共鳴。我好鍾意其中一句歌詞『東山見晨早 西山證人老』，因為呢個都係我同太太依家嘅階段，去到中年，未落山，但見到落山嘅路，人生當行到一半，我覺得心境上非常貼切，無論高低起伏，我同太太都一齊面對，互相扶持。」

談到最符合自己婚姻的歌詞，他指是「共處幾十年 唯獨你手若綿 給我一世輕挽」，因為「我覺得我同太太就係咁，無論遇上甚麼事，都同太太的一雙手輕輕扶着對方，呢樣嘢係好感動。」他亦笑言《日薄西山》是屬於中年人的情歌，對於他來說，情歌並不是後生仔專利，無論去到甚麼年紀，都可以擁有情歌：「同以前對比，情歌未必係嗰種我哋望住將來好多幻想、好多憧憬。因為我身邊都好多朋友結咗婚好耐，生活可能磨蝕咗情侶一啲關係，好多嘢要處理，冇咗20幾歲嘅甜蜜，但可唔可以仲有嗰份浪漫呢？我覺得應該需要有，所以呢首歌同年輕人嘅情歌有少少唔同，入面講嘅嗰種心態都係另一種階段，係另一種浪漫甜蜜的感覺，比大家年輕的幻想更美妙。」

他更笑指建議這首歌適合成熟的男仕送給另一半：「希望《日薄西山》可以讓比較成熟有韻味的朋友送畀另一半；可能係激嬲咗另一半，或者有時男士想買玩具之前，可以先送呢首歌畀另一半打個底，送畀老婆冧一冧先。」