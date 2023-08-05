Britty Ana美墨混血　波光四射

提到美國加州，就會想到陽光、海灘同比堅尼，而喺當地出生嘅女郎係咪特別火辣又性感呢？如果睇過呢位性感網紅Britty Ana嘅波光四射寫真照的話，相信你一定會有同感！

滑浪高手

如果問美國邊個地方最啱游水同曬太陽嘅話，加州絕對係其中一個選擇，除因有多個著名海灘外，加上氣候宜人，令佢成為唔少人嘅度假勝地，因此每到夏天，加州嘅海灘都會擠滿泳客，尤其性感嘅比堅尼女郎更係令人賞心悅目，唔知性感網紅Britty Ana會否亦喺其中呢？

咁講絕非亂噏，皆因喺美國加州亨廷頓海灘，呢個有「滑浪之城」美譽城市出生嘅Britty Ana，由細到大都非常享受陽光與海灘，更參加過唔少滑浪比賽，係一位滑浪高手嚟㗎！試諗吓，擁有迷人樣貌及前凸後趷嘅火辣身材，加上滑浪英姿，本身已以令人心動，配合埋比堅尼所散發出嘅性感魅力，試問點可能唔令男士神魂顛倒？

靚得有內涵

大家有冇發現佢嘅樣貌，唔似一般美國人呢？原來佢係美國同墨西哥混血兒，而佢唔單止樣靚身材正，仲係擁有高學歷添！喺加州州立大學修讀經濟學嘅佢，家人以為佢畢業後會從事金融工作，卻估唔到佢一聲不響，就投身模特兒界。據Britty Ana稱其實早喺大學時期，已經兼職模特兒工作，並先後為多本著名男士雜誌拍攝寫真，又為多個泳衣及時裝品牌拍攝平面廣告，更喺法國巴黎、美國邁阿密等多個時裝展上亮相。

及後，隨住佢喺社交帳號上所分享嘅比堅尼照愈嚟愈受歡迎，便開始走性感路線，不但令粉絲人數爆升，更獲得好拍攝寫真嘅機會，所以話網絡力量真係勁呀！

Profile

出生地：美國

身高：170cm

三圍：34DD-24-36

雖然Britty Ana憑住網絡人氣吸金唔少，但佢坦言事業重點仍放喺模特兒工作上。縱然如此，佢卻經常喺OnlyFans帳號上，為會員送上大尺度寫真，真係識收買粉絲心。